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«Дочка» «Дом.РФ» купит лифтовый бизнес экс-депутата Южилина
Госкомпания «Дом.РФ» консолидирует лифтовые активы. Подконтрольный ей Щербинский лифтостроительный завод планирует купить компанию «Спутник-А» у бывшего законодателя Виталия Южилина
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Крупнейший в России производитель лифтов Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) планирует купить научно-производственное объединение «Спутник-А», следует из ходатайства завода, размещенного в базе Федеральной антимонопольной службы. «В настоящий момент ведутся переговоры о приобретении актива», — подтвердили РБК в пресс-службе госкомпании «Дом.РФ», которая контролирует щербинский завод. «Спутник-А» специализируется на монтаже и эксплуатации лифтов. В «Дом.РФ» пояснили интерес к активу тем, что рамках трансформации и модернизации ЩЛЗ планируется усилить в том числе и этим направлением.

НПО «Спутник-А», по данным ЕГРЮЛ, на 50% принадлежит ООО «Спутник». Гендиректор и владелец 85% акций «Спутника» — бывший депутат Госдумы и экс-совладелец Национальной контейнерной компании, вошедшей в Global Ports, Виталий Южилин (после продажи контейнерной компании получил долю в Global Ports). Еще 15% «Спутника» с мая 2019-го принадлежит Диане Гиндиной, бывшей жене депутата Госдумы Владислава Резника. Вторая половина «Спутник-А» через несколько юрлиц принадлежит закрытому паевому фонду «Техинвест 1» под управлением компании «Свиньин и партнеры».

Представитель Южилина и основной владелец компании «Свиньин и партнеры» Владимир Свиньин отказались от комментариев.

ЩЛЗ и «Спутник-А» взаимодействовали и ранее. Последний в ноябре 2018-го года купил 24,96% голосующих акций первого, после чего на субподряде в ЩЛЗ выполнял работы по замене и ремонту лифтов в Ленинградской области.

«Дом.РФ» получил 51,1% ЩЛЗ после банкротства предыдущего собственника завода, компании «СУ-155» Михаила Балакина. Последняя взяла на санацию банк «Российский капитал», который сейчас входит в структуру госкомпании под брендом «Дом.РФ».

Покупка «Спутник-А» — часть процесса консолидации лифтовых активов. В феврале 2019-го по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева было дано поручение предусмотреть «мероприятия по консолидации производственных мощностей лифтостроительных предприятий и стимулированию спроса на внутреннем рынке конкурентоспособного российского лифтового оборудования». Среди исполнителей поручения были указаны ВЭБ.РФ и «Дом.РФ». Источник в последнем тогда пояснял РБК, что речь идет о создании на базе ЩЛЗ холдинга, куда войдут также Карачаровский механический завод (КМЗ, второй по величине в России производитель лифтов) и Серпуховский лифтостроительный завод. Одной из причин консолидации источник РБК называл желание занять долю белорусских производителей. Своим главным конкурентом на ЩЛЗ называют белорусский Могилевский завод лифтового машиностроения, всего на иностранных производителей приходится около 30% российского рынка лифтов. В апреле «Ведомости» сообщали, что ВЭБ.РФ рассматривает возможность покупки у Промсвязьбанка прав требований к КМЗ «ООО «ПКФ «Сиблифт». ЩЛЗ и КМЗ, по данным издания, занимают 40% рынка производства лифтов.

Автор: Надежда Федорова
Теги: лифты, Виталий Южилин
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