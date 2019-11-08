«Дочка» «Дом.РФ» купит лифтовый бизнес экс-депутата Южилина

Госкомпания «Дом.РФ» консолидирует лифтовые активы. Подконтрольный ей Щербинский лифтостроительный завод планирует купить компанию «Спутник-А» у бывшего законодателя Виталия Южилина

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Крупнейший в России производитель лифтов Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) планирует купить научно-производственное объединение «Спутник-А», следует из ходатайства завода, размещенного в базе Федеральной антимонопольной службы. «В настоящий момент ведутся переговоры о приобретении актива», — подтвердили РБК в пресс-службе госкомпании «Дом.РФ», которая контролирует щербинский завод. «Спутник-А» специализируется на монтаже и эксплуатации лифтов. В «Дом.РФ» пояснили интерес к активу тем, что рамках трансформации и модернизации ЩЛЗ планируется усилить в том числе и этим направлением.

НПО «Спутник-А», по данным ЕГРЮЛ, на 50% принадлежит ООО «Спутник». Гендиректор и владелец 85% акций «Спутника» — бывший депутат Госдумы и экс-совладелец Национальной контейнерной компании, вошедшей в Global Ports, Виталий Южилин (после продажи контейнерной компании получил долю в Global Ports). Еще 15% «Спутника» с мая 2019-го принадлежит Диане Гиндиной, бывшей жене депутата Госдумы Владислава Резника. Вторая половина «Спутник-А» через несколько юрлиц принадлежит закрытому паевому фонду «Техинвест 1» под управлением компании «Свиньин и партнеры».

Представитель Южилина и основной владелец компании «Свиньин и партнеры» Владимир Свиньин отказались от комментариев.

ЩЛЗ и «Спутник-А» взаимодействовали и ранее. Последний в ноябре 2018-го года купил 24,96% голосующих акций первого, после чего на субподряде в ЩЛЗ выполнял работы по замене и ремонту лифтов в Ленинградской области.

«Дом.РФ» получил 51,1% ЩЛЗ после банкротства предыдущего собственника завода, компании «СУ-155» Михаила Балакина. Последняя взяла на санацию банк «Российский капитал», который сейчас входит в структуру госкомпании под брендом «Дом.РФ».