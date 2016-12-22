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«Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом»
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«Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом»
Бизнес, 12 дек, 23:55
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«Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом»
Украинская компания намерена с помощью американских судов получить от «Газпрома» информацию, которая позволит добиться ареста активов российской компании
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

«Нафтогаз Украины» обратился в суды в США с исками о принудительном взыскании долга с российского «Газпрома». Информацию об этом представитель украинской компании Юрий Витренко сообщил в комментариях к своей публикации в Facebook.

В ней говорилось, что у «Газпрома» нет «никаких законных оснований» не платить по решению суда. «США не последняя юрисдикция, где «Газпром» ждут проблемы», — добавил он. В комментариях пользователь с именем Игорь Яшкин спросил, подтверждает ли Витренко подачу иска «Нафтогазом» в Северный и Южный районы штата Техаса против Gazprom Marketing & Trading USA и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton. «Так. Сумма [исков] приблизительно та же самая — 2,7 млрд долларов (согласно решениям Стокгольмского арбитража, столько «Газпром» должен выплатить Украине за недопоставку газа по транзиту. — РБК). И не только Техас», — сообщил Витренко в ответе. Агентство ТАСС уточнило, что вопрос Витренко задал их корреспондент.

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» зачислить $3,8 млн переплаты в счет долга
Бизнес

Ранее в среду, 12 декабря, «Коммерсантъ» сообщил, что «Нафтогаз Украины» пытается привлечь американские суды к разбирательству с «Газпромом». «Нафтогаз» хочет через суд обязать структуру «Газпрома» и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, на основе которых украинская компания сможет подать новых иск в Нидерландах: так «Нафтогаз» пытается оспорить передачу акций оператора газопровода «Турецкий поток» (зарегистрирован в Нидерландах) российской «дочке». В связи с этой сделкой Украина не смогла арестовать эти акции.

По данным издания, для этого «Нафтогаз» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса.

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза», связанный с контрактами на транзит и поставки газа на Украину, длится с 2014 года.

Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд
Бизнес

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. С учетом долга Украины в сумме около $2,1 млрд, «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Летом текущего года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания этих денег с российской компании, арестовав ее активы в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. Исполнение взыскания было приостановлено по ходатайству «Газпрома», «Нафтогаз» обжаловал это решение.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: «Нафтогаз Украины» , ОАО "Газпром"
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