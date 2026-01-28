ФАС сочла объединение Whoosh и «Юрент» ограничением конкуренции

«Юрент» и Whoosh попросили ФАС дать заключение о возможном объединении, следует из публикации ведомства. Там полагают, что слияние позволило бы компаниям единолично определять ценовую политику

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Возможное объединение сервисов аренды самокатов Whoosh и «ЮрентБайк.ру» (бренд «Юрент») приведет к ограничению конкуренции на рынке проката, к такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Заключение было дано по ходатайству двух компаний.

ФАС считает, что «эти сделки приведут к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц ПАО «ВУШ Холдинг» и сокращению числа компаний на товарном рынке проката». Кроме того, это позволит компаниям в случае объединения единолично определять ценовую политику, что может негативно сказаться на пользователях сервиса. Это являются основанием в том числе для отказа в согласовании такой сделки, пояснила антимонопольная служба.

«После ознакомления с заключением об обстоятельствах сделки организации вправе направить пояснения в ФАС до принятия ведомством решения по ходатайству», — добавили там.

Whoosh и «Юрент» отказались от комментариев.

Компания Whoosh — оператор кикшеринга в России и разработчик технологических решений для микромобильности. Сервис запустили в 2019 году выходцы из компании S7 Group — бывшие топ-менеджеры S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев. Компания предоставляет услуги аренды электросамокатов и электровелосипедов в России, Белоруссии, Казахстане и других странах. Whoosh вышел на Московскую биржу в декабре 2022 года и привлек ₽2,1 млрд. Это было единственное в стране IPO за весь 2022 год. Торговый код на Московской бирже — WUSH.

Согласно операционным результатам оператора за 2025 год, общее количество поездок за прошлый год составило 138,8 млн, что на 7% ниже по сравнению с предыдущим годом. В Whoosh связали это с внешними факторами — в частности, с ухудшившимися погодными условиями, отключением/замедлением интернета, работой средств радиоэлектронной борьбы, «влияющей на геолокацию во многих городах России».

Urent была создана в начале 2018 года в Ставропольском крае Ольгой Стефанюк и Андреем Калининым, первое время сервис работал на юге страны. Весной 2019-го Urent привлекла 150 млн руб. от пула частных инвесторов, среди которых были создатели приложения «Сравни такси» Андрей Азаров и Михаил Гейшерик. В 2022 году Urent привлекла 2,09 млрд руб. от МТС и фондов VPE и VEB Ventures. В январе 2024-го 80,6% сервиса купила МТС, после чего он изменил название на «МТС Юрент». Еще 11,03% сейчас принадлежит ООО «ВЭБ ВЕНЧУРС», 8,37% — у Стефанюк. Сервис управляет парком более чем из 150 тыс. электросамокатов по состоянию на декабрь 2024 года.