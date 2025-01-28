В Европе отозвали продукцию Coca-Cola из-за токсичных хлоратов

Coca-Cola выявила в напитках превышение уровня токсичных хлоратов и отозвала поставленные с ноября в Европу напитки. Опасной дозой для человека является менее 1 г этого вещества на 1 кг массы тела

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Подразделение Coca-Cola в Бельгии массово отзывает свою продукцию в Европе из-за превышения в ней уровня токсичных хлоратов, пишет Le Monde.

«На нашей производственной площадке в Генте мы проводим испытания в рамках наших процедур контроля и соблюдения нормативных требований. Эти проверки выявили высокий уровень хлоратов», — сообщили в компании.

Отзыву подлежат напитки Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico в стеклянной и пластмассовой тарах, которые находились в обращении с ноября 2024 года. Помимо Бельгии товар реализовывали в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурге. «Производственные коды партий от 328 GE до 338 GE (включительно)», — уточнило бельгийское Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи (Afsca).

«У нас нет точных цифр, но ясно, что это значительная цифра, — сообщили Agence France-Presse в бельгийском подразделении Coca-Cola. — Большая часть продукции уже отсутствует в магазинах, и мы продолжаем предпринимать шаги по изъятию с рынка».

В компании принесли извинения и попросили не употреблять эту продукцию, пообещав вернуть за нее деньги.

Хлораты — токсичные вещества, способные растворяться в воде. Они способны взаимодействовать с гемоглобином и переводят его в метгемоглобин, что приводит к распаду эритроцитов. Опасной дозой для человека является менее 1 г на 1 кг массы тела.

РБК направил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, а также ретейлерам X5, «Магнит», «Лента», «Ашан» и «Азбука вкуса».

Le Monde со ссылкой на данные Еврокомиссии пишет, что хлорат попадает в продукты из-за дезинфицирующих средств, используемых при очистке воды. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) в 2015 году пришло к выводу, что длительное употребление этого вещества оказывает негативное воздействие на детей, особенно с легкой или умеренной нехваткой йода в организме. «Однако, даже учитывая самые высокие расчетные показатели, маловероятно, что ежедневное потребление превысит рекомендуемый уровень для потребителей всех возрастных групп», — заключили в EFSA.