Суд во Франции попросили снять арест с бывшего поместья Березовского

Арбитражные управляющие заявили в суде, что конфискованное властями Франции поместье должно быть использовано для расчета с кредиторами умершего в 2013 году Бориса Березовского. Среди них — Роман Абрамович и «Аэрофлот»

Шато де ля Гаруп (Фото: сервис Google Maps)

Управляющие, которые занимаются урегулированием претензий кредиторов умершего в 2013 году российского бизнесмена Бориса Березовского, заявили в апелляционном суде французского Экс-ан-Прованса, что конфискация, наложенная на бывшее поместье бизнесмена Шато де ля Гаруп на мысе Антиб (Лазурный берег Франции) должна быть снята, сообщает Bloomberg.

Поместье, расположенное в так называемой «Бухте миллиардеров», было конфисковано французскими властями еще в 2015 году в рамках дела о хищении и отмывании денег. Французский суд тогда пришел к выводу, что поместье было приобретено Березовским на незаконно полученные доходы.

Теперь адвокат Стефан Бонифасси, который представляет в суде интересы управляющих, заявил, что полная конфискация поместья должна быть отменена. Хотя приобретение поместья было профинансировано за счет незаконно присвоенных денег в размере $5 млн, это соответствует только половине стоимости имущества на момент его приобретения и всего 5% от его стоимости на момент ареста, следует из письменных объяснений Бонифасси, представленных суду. «Было бы справедливо, если бы этот значительный актив был направлен на компенсацию кредиторам, пострадавшим от мошеннических действий Бориса Березовского», — указал юрист.

Французская прокуратура и агентство, которое управляет конфискованными активами, выступает против отмены конфискации. Решение по делу назначено на 21 апреля.

По данным управляющих, суммарный долг Бориса Березовского на момент его смерти составлял £296 млн ($406 млн). Среди кредиторов умершего бизнесмена — «Аэрофлот», в котором Березовский в 1990-е годы владел крупной долей, Роман Абрамович (его претензии, указывает Bloomberg, на сумму менее $1 млн). Претензии Baltic International Bank составляют £66 млн. В числе кредиторов также бывшая гражданская супруга бизнесмена Елена Горбунова и налоговая служба Великобритании.