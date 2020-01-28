Bloomberg узнал о планах Мадуро приватизировать нефтяную PDVSA

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 12:09
Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов Общество, 13:00 Кейс от Bonduelle: как выйти в лидеры в конкурентной категории Pro, 12:53 На юго-востоке Москвы загорелась кровля административного здания Общество, 12:49 На гостиницу «Пекин» в Москве нашелся покупатель Бизнес, 12:47 Нарышкин обвинил Зеленского в погружении в украинский национализм Политика, 12:46 Что российские дизайнеры приготовили к китайскому Новому году Стиль, 12:45 Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан Политика, 12:44 СК показал видео допроса бросившего детей в Шереметьево мужчины Общество, 12:37 Почему покупать Bitcoin прямо сейчас не лучшая идея Крипто, 12:31 Как жить в мегаполисе и быть здоровым: 5 полезных лайфхаков РБК и Level Group, 12:29 Около аэропорта Внуково загорелся автобус Общество, 12:27 Bloomberg узнал о планах Мадуро приватизировать нефтяную PDVSA Бизнес, 12:25 Украинский производитель ракет для США закупил алюминий в России Политика, 12:24 Почему SEC отказалась считать криптовалюту Telegram товаром Крипто, 12:24
Бизнес ,  
0 

Bloomberg узнал о планах Мадуро приватизировать нефтяную PDVSA

По данным агентства, обсуждается схема конвертации долгов нефтяной госкомпании Венесуэлы перед международными корпорациями в капитал. Но процесс осложняют санкции и снижение добычи нефти PDVSA
Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил передать контрольный пакет акций государственной нефтяной компании PDVSA крупным международным корпорациям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, PDVSA предлагает иностранным компаниям — участникам совместных проектов рассмотреть возможность новых инвестиций в страну, и, если предложение Мадуро будет принято, эти компании будут рассчитывать на долю в прибыли венесуэльской корпорации.

Источники Bloomberg утверждают, что речь идет о возможности частичной приватизации PDVSA путем конвертации части долга венесуэльской госкомпании перед международными компаниями в акционерный капитал.

Среди потенциально заинтересованных в переговорах компаний источники агентства назвали испанскую Repsol S.A., «Роснефть» и итальянскую Eni S.p.A.

Собеседники Bloomberg уточняют, что переговоры венесуэльской PDVSA с другими компаниями пока находятся на ранней стадии и сталкиваются с трудностями, вызванными санкциями со стороны Вашингтона, которые запрещают любым американским компаниям инвестировать в Венесуэлу. Кроме того, PDVSA, ранее добывающая 3,5 млн баррелей в день, сегодня работает на рекордно низком уровне добычи в 700 тыс. баррелей.

Ранее Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Венесуэлы и источники в отрасли сообщило, что PDVSA предоставила партнерам по совместному предприятию нефтяные месторождения для эксплуатации из-за нехватки собственных средств и персонала.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: PDVSA, Венесуэла, Роснефть
Материалы по теме
США ввели санкции против бизнес-джетов венесуэльской PDVSA
Политика
Спикер парламента Венесуэлы опроверг планы по передаче PDVSA «Роснефти»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter