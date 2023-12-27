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ФАС возбудила дела в отношении «дочек» ЛУКОЙЛа

Структуры ФАС выявили увеличение цен на бензин на АЗС ЛУКОЙЛа
ФАС возбудила дела в отношении двух «дочек» ЛУКОЙЛа в Пермском крае и Нижегородской области по признакам нарушения антимонопольного законодательства — роста цен во время периода низких оптовых цен на бензин
ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 811 +0,99% Купить
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Против «дочек» ЛУКОЙЛа в Пермском крае и Нижегородской области завели дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства, сообщили РБК в пресс-службе ФАС.

Региональные управления службы зафиксировали повышение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 у ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». В ведомстве подчеркнули, что стоимость топлива там выросла во время периода низких оптовых цен на бензин.

Если ФАС установит факт нарушения закона, «дочкам» ЛУКОЙЛа грозит «штраф или предписание о перечислении полученного от противоправных действий дохода в федеральный бюджет», отметили в ведомстве.

РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В начале декабря в ведомстве сообщили, что территориальные органы ФАС применяли меры в отношении участников рынка. Так, Тверское УФАС России выдало предупреждение ООО «СО «Тверьнефтепродукт» о необходимости прекращения незаконного уклонения от заключения договора на поставку нефтепродуктов с ООО «Тверь-Ойл». Из-за этого второй компании приходилось покупать дизтопливо в соседнем регионе, что вело к росту цен для потребителей, включая сельхозпроизводителей. «СО «Тверьнефтепродукт» тогда сообщило об исполнении предупреждения.

Тогда же сообщалось, что Тывинское УФАС России возбудило дело в отношении пяти компаний в Кызыле, которые реализуют нефтепродукты, в итоге были выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Позже, 20 декабря, в пресс-службе ведомства заявили, что территориальные органы ФАС возбудили 26 антимонопольных дел в 18 регионах.

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Цены на бензин на московских АЗС, по данным Московской топливной ассоциации, незначительно росли с 11 декабря. Так, к 25 декабря стоимость АИ-92 увеличилась на 0,72%, до 50,68 руб. за литр, а АИ-95 — на 0,65%, до 56,17 руб. за литр. По всей России, по данным Ростата, розничные цены на бензин за неделю 12–18 декабря выросли только на 0,05%. Общая накопленная с начала года инфляция в размере 7,12% сейчас превышает аналогичный показатель для бензина — 7,04%.

Сегодня биржевые цены на бензин не такие высокие, как это было в пик топливного кризиса в сентябре. На фоне действий правительства, включая возвращение 6 октября на прежний уровень компенсационных выплат нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке (топливного демпфера), стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась с пиковых 70,508 тыс. руб. за тонну 18 сентября на 44,8%, до 38,948 тыс. руб., по итогам торгов 26 декабря. Цены на АИ-95 упали с максимальных 76,876 тыс. руб. за тонну 7 сентября на 45,7%, до 41,775 тыс. руб.

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Компании
Георгий Смирнов
ФАС ЛУКОЙЛ цены на бензин
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЛУКОЙЛ
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