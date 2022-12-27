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«Коммерсантъ» узнал о возможном удорожании подключения бизнеса к сетям

«Коммерсантъ»: Минэнерго хочет запретить бизнесу подключаться к магистральным электросетям
Минэнерго планирует запретить новым потребителям электроэнергии подключаться напрямую к Федральной сетевой компании. Промышленники выступают против: это шаг, по их мнению, сильно ударит по энергоемким предприятиям и инвестпроектам
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Минэнерго намеревается запретить бизнесу напрямую подключать свои предприятия к магистральным электросетям Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, который разрабатывает ведомство.

Из документа следует, что с января 2024 года все новые клиенты будут обязаны присоединяться к ФСК только через системообразующую сетевую компанию — территориальную сетевую организацию (ТСО). При этом тариф на подключение через ТСО, как правило, в разы выше, поэтому расходы новых клиентов на оплату услуг по передаче электроэнергии вырастут. В 2023 году тариф ФСК составит 241 тыс. руб. за 1 МВт в месяц.

В Минэнерго на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Согласно плану Минэнерго в каждом регионе будет создана своя территориальная сетевая организация. Это необходимо для того, чтобы реализовать «новую волну консолидации мелких частных сетей», поясняет газета. Статус системообразующей получит самая крупная ТСО в регионе, поэтому в некоторых регионах он достанется дочерним предприятиям «Россетей». Все потребители будут обязаны подписать с крупной ТСО договор на услуги по передаче с использованием инфраструктуры ТСО; сама она будет получать деньги от потребителей, а потом распределять их между мелкими сетями.

Минэнерго собиралось запустить консолидацию частных сетей в 2023 году, но летом министерству пришлось снова направить эти поправки на согласование с ведомствами. Участники рынка критиковали реформу: сами ТСО опасались, что их активы будут забирать за бесценок, а промышленность ожидала роста тарифов из-за монополизации. Всего в России к лету 2022 года было зарегистрировано 1683 территориальные сетевые организации, сообщала газета.

По данным «Коммерсанта», сейчас документ обсуждает рабочая группа «по регуляторной гильотине».

В «Россетях» заявили «Коммерсанту», что поправка призвана «упорядочить работу» с «опосредованными» потребителями ФСК в том, что касается эксплуатации магистральных сетей и обслуживания крупных потребителей. Сейчас ФСК обязана обслуживать всех «опосредованных» потребителей наравне с ТСО (независимо от мощности подключенных энергопринимающих устройств). Планируемые требования не будут касаться тех «опосредованных» потребителей, которые уже обслуживались ФСК, заверили в госхолдинге.

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Участники рынка называют договор с системообразующей ТСО при фактическом подключении к магистральной сети искусственным. Эта ситуация возвращает промышленность на «десятилетия назад» и ударит в первую очередь по инвестициям в энергоемкие проекты и проекты по импортозамещению, сообщили газете в Сообществе потребителей энергии. Это некоммерческое объединение было создано в 2008 году для защиты интересов потребителей энергии и сейчас объединяет 33 крупные компании, в том числе АО «ЕЭСнК (ПАО «НК «Роснефть»), ЗАО «Энергопромышленная компания», ПАО «Сибур», ООО УК «Металлоинвест», ПАО «НЛМК», ОК «Русал», «Евразгруп С.А.», ООО «Транснефтьэнерго» (ПАО «Транснефть»), ООО «Русэнергосбыт» и другие компании.

Минэнерго может руководствоваться мнением, что ФСК — это системообразующая сеть, которая не предназначена для присоединения потребителей, основная функция которой — формирование районных энергосистем и обеспечение связей между региональными энергосистемами, считает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Инициатива ведомства затронет прежде всего потребителей, присоединенных к ФСК не напрямую, а через сети прямого потребителя, и, если законопроект примут в нынешней редакции, такие потребители будут оплачивать передачу по более высоким тарифам. Перед принятием закона надо дополнительно анализировать его экономические последствия, считает аналитик.

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