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«Роснефть» получит Южно-Эргинский участок без конкурса
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«Роснефть» получит Южно-Эргинский участок без конкурса
Бизнес, 27 дек, 17:11
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«Роснефть» получит Южно-Эргинский участок без конкурса
Минприроды согласилась выдать «Роснефти» лицензию на Южно-Эргинский участок недр без конкурса в ответ на просьбу главы компании Игоря Сечина. Роснедра подготовят лицензию в первом квартале 2018 года
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минприроды в своем письме от 21 декабря ответило премьер-министру Дмитрию Медведеву, что не видит препятствий для предоставления «Роснефти» без конкурса (по заявительному принципу) Южно-Эргинского участка недр. Это следует из письма и.о. министра природных ресурсов Светланы Радченко (занимает должность замминистра; копия письма есть у РБК). Отдать «Роснефти» этот участок, примыкающий к Эргинскому месторождению, попросил исполнительный директор компании Игорь Сечин.

Радченко в письме напомнила, что «Роснефть» еще в начале августа текущего года получила в пользование Эргинский участок недр в Ханты-Мансийском автономном округе для разведки и добычи нефти и газа. В ноябре текущего года компания ввела в разработку пусковой комплекс Эргинского кластера с суммарными извлекаемыми запасами 259 млн т нефти.

Радченко исполняла обязанности министра природных ресурсов на период командировки Сергея Донского, объяснил РБК представитель ведомства. Он также подтвердил РБК факт направления письма Медведеву. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не ответила на запрос РБК

​«Роснефть» сообщила, что между Западно-Эргинским и Кондинским участками ее «дочки», компании «Конданефть» (была выкуплена у Независимой нефтяной компании Эдуарда Худайнатова. — РБК), расположен Южно-Эргинский участок нераспределенного фонда недр, «представляющий значительный интерес для наращивания ресурсной базы Эргинского кластера».

Как следует из письма, Роснедра проинформировали Минприроды о том, что Южно-Эргинский участок соответствует критериям для выдачи лицензии по заявительному принципу, установленным приказом №583 от 10 ноября 2016 года. Согласно документу фланговый участок должен быть расположен менее чем в 20 км от основного месторождения компании и не должен составлять более 500 кв. км площади.

Речь идет о праве изучения флангов Эргинского месторождения при условии отсутствия в его границах особо охраняемых природных территорий, а также земель обороны и безопасности. В письме указано, что заявка «Конданефти» на этот участок поступила в «Роснедра» 5 декабря и сейчас рассматривается.

Представитель Минприроды Николай Гудков подтвердил РБК, что ведомство направило ответ премьер-министру на обращение Сечина по поводу указанного участка. По его словам, заявка компании может быть удовлетворена, поскольку соответствует критериям для получения лицензии на участки недр без конкурса для изучения флангов месторождений, по которым в госбалансе отсутствуют данные о наличии запасов. Он подчеркнул, что другие компании не имеют права подавать заявку на получение этого участка или оспорить заявку «Роснефти», так как он не относится к флангам их месторождений.

По словам источника РБК в «Роснедрах», заявка компании сейчас рассматривается ведомством и Минприроды и будет принята после проведения комиссии Роснедр по выдаче и отзыву лицензий до конца марта 2018 года по итогам получения информации от Минобороны и ФСБ.

Письмо с просьбой предоставить Южно-Эргинский участок без конкурса и в кратчайшие сроки глава «Роснефти» Игорь Сечин ​21 ноября направлял главе правительства Дмитрию Медведеву, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на его текст.

Тогда Сечин мотивировал просьбу тем, что это может увеличить запасы кластера на 78 млн т нефти и помочь компании в реализации агрессивных планов по росту добычи. «Роснефти» часто достаются месторожден​​​ия без конкурса.

Эргинский кластер сейчас состоит из пяти месторождений. В его развитие в ноябре 2017 года «Роснефть» пообещала вложить 390 млрд руб. Самым крупным является Эргинский лицензионный участок, лицензию на его разработку «Роснефть» купила на аукционе в июле 2017 года за 20 млрд руб. В кластер также входит Кондинская группа месторождений (Кондинское, Чапровское, Западно-Эргинское и Ендырское), подконтрольная «Конданефти», которую «Роснефть» купила у ННК Эдуарда Худайнатова весной 2017 года за 40 млрд руб.
 

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , Минприроды РФ , Дмиирий Медведев , Эргинское месторождение ...
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