«Роснефть» вложит в нефтяной Эргинский кластер 390 млрд руб.

Игорь Сечин и Дмитрий Медведев (слева направо) во время посещения технологических объектов центрального пункта сбора нефти на Кондинском нефтяном месторождении (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин ввели в эксплуатацию пусковой комплекс Эргинского кластера месторождений Западной Сибири на Кондинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.

Суммарные инвестиции в разработку Эргинского кластера «Роснефть» оценивает в 390 млрд руб., следует из материалов правительства к поездке Медведева в ХМАО, передает ТАСС. Максимальный уровень добычи составит 8,8 млн т нефти в год.

Эргинский кластер состоит из пяти месторождений. Самым крупным является Эргинский лицензионный участок, лицензию на его разработку «Роснефть» купила на аукционе в июле 2017 года за 20 млрд руб. В кластер также входит Кондинская группа месторождений (Кондинское, Чапровское, Западно-Эргинское и Ендырское), подконтрольная «Конданефти», которую «Роснефть» купила у ННК Эдуарда Худайнатова весной 2017 года за 40 млрд руб.

Начальные извлекаемые запасы нефти Эргинского кластера составляют 259 млн т, из которых 90% отнесено к категории трудноизвлекаемых. По словам Сечина, уже к 2020 году 95% газа Эргинской группы месторождений получит «коммерческое применение» (цитата по «Интерфаксу»). По итогам 2016 года добыча «Конданефти» составила 3300 т, по итогам первого полугодия 2017 года — 3200 т нефти.

Группа месторождений «Конданефти» находится в 100 км от одного из ключевых активов «Роснефти» — Приобского месторождения, извлекаемые запасы которого составляют 1,2 млрд т. Для разработки Эргинского кластера «Роснефть» планирует совместное использование единой системы транспорта нефти и энергосбережения.

Из-за командировки в Ханты-Мансийск Игорь Сечин 22 ноября в третий раз пропустит заседание суда по делу Улюкаева: повестку Замоскворецкий суд впервые отправлял еще 8 ноября. Игорь Сечин заявил «Интерфаксу», что в среду вместе с сотрудниками компании будет подводить итоги поездки главы правительства Дмитрия Медведева в Ханты-Мансийский автономный округ. «Завтра я встречаюсь с губернатором, собираю коллектив, подводим итоги поездки премьера», — сказал Сечин «Интерфаксу», отвечая на вопрос, планирует ли он вернуться в Москву 22 ноября.