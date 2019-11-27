Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы

Банк одобрил выделение до 2 млрд руб. на финансирование строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Общий объем инвестиций в проект превышает 50 млрд руб.

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Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».

«Средства кредитной линии банка в размере до 2 млрд руб. планируется направить на финансирование строительных работ, операционных расходов концессионера на начальном этапе строительства», — сообщил РБК представитель Сбербанка.

Общая стоимость проекта по строительству дороги на сайте Новой концессионной компании оценивается почти в 55 млрд руб. Основное финансирование проекта планируется осуществлять за счет привлечения концессионером (НКК выступает им по соглашению с властями Москвы) долгосрочных облигационных займов и собственных инвестиций. В дальнейшем планируется взимать за проезд по трассе плату «в размере, не превышающем максимальный предел», определенный властями Москвы. Срок концессии установлен в 40 лет.

Сбербанк готов участвовать в поддержке и реализации автодорожных инвестпроектов и проектов ГЧП в различных формах, предоставляя нестандартное целевое финансирование, а также дополнительные продукты экосистемы, пояснил РБК вице-президент и директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.