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Бизнес ,  
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Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы
Банк одобрил выделение до 2 млрд руб. на финансирование строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Общий объем инвестиций в проект превышает 50 млрд руб.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Сбербанк решил предоставить АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити».

«Средства кредитной линии банка в размере до 2 млрд руб. планируется направить на финансирование строительных работ, операционных расходов концессионера на начальном этапе строительства», — сообщил РБК представитель Сбербанка.

Общая стоимость проекта по строительству дороги на сайте Новой концессионной компании оценивается почти в 55 млрд руб. Основное финансирование проекта планируется осуществлять за счет привлечения концессионером (НКК выступает им по соглашению с властями Москвы) долгосрочных облигационных займов и собственных инвестиций. В дальнейшем планируется взимать за проезд по трассе плату «в размере, не превышающем максимальный предел», определенный властями Москвы. Срок концессии установлен в 40 лет.

Сбербанк готов участвовать в поддержке и реализации автодорожных инвестпроектов и проектов ГЧП в различных формах, предоставляя нестандартное целевое финансирование, а также дополнительные продукты экосистемы, пояснил РБК вице-президент и директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин.

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Дублер Кутузовского станет продолжением северного обхода Одинцово и пройдет по промзонам вдоль путей Смоленского направления Московской железной дороги. Протяженность построенной в рамках проекта магистральной скоростной трассы без светофоров составит около 11 км, в сутки по ней планируется пропускать 30–40 тыс. автомобилей.

По данным Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, на новой трассе будет по три полосы для движения в каждом направлении (кроме моста через Москву-реку: там предусмотрено по две полосы в каждую сторону). В рамках проекта планируется построить путепровод под Третьим транспортным кольцом, многоуровневую транспортную развязку на пересечении СДКП, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца, а также ряд эстакад, мост через Москву-реку и съезды с СДКП и на него.

В октябре 2017 года сообщалось, что соинвестором строительства дублера Кутузовского проспекта станет Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). По данным источников газеты «Ведомости», в строительство вложится и фонд Mubadala из ОАЭ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: платная дорога, Москва
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