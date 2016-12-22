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Каждая пятая российская компания нашла для себя плюсы в санкциях
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Каждая пятая российская компания нашла для себя плюсы в санкциях
Бизнес, 16:22
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Каждая пятая российская компания нашла для себя плюсы в санкциях
Больше всего оптимистично настроенных руководителей нашлось среди тех, кто занят в сфере сельского хозяйства — здесь доля оптимистов, по оценке аналитиков из PwC, достигает 40%
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Каждый пятый руководитель в России считает, что санкции оказали только позитивное влияние на отечественный бизнес. Об этом свидетельствуют результаты исследования (.pdf) международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

В опросе принял участие 1001 руководитель российских компаний из крупного, среднего и малого сегментов бизнеса. Аналитики компании интервьюировали их с середины сентября по начало ноября. В исследовании охвачены все сферы производства в стране, а географически — вся Россия.

​Больше всего оптимистов оказалось среди тех, кто занимается сферой сельского хозяйства — 40% при среднем значении по этому критерию в 19%.

Отвечая на вопрос, как ограничительные меры отразились конкретно на их бизнесе, ровно половина респондентов ответила, что санкции не оказали никакого влияния, а каждый десятый и вовсе отметил положительный эффект от них. Тем не менее 39% указали на негативные последствия от санкционного режима против России.

Влияние санкций на российский бизнес

Оценивая ситуацию с антироссийскими санкциями и их влиянием на отечественный бизнес в целом, большинство (59%) участников исследования PwC отметили, что ограничения оказали негативное влияние на экономическое положение страны. Из них 15% оценили этот эффект как крайне негативный. О том, что санкции сказались на экономическом положении страны позитивно, заявили 20% опрошенных.

Ожидания в перспективе

Краткосрочные и среднесрочные перспективы своих компаний от санкционного режима российские руководители оценивают больше с оптимизмом и не считают, что какие-либо внешние ограничения могут как-либо повлиять на их бизнес в стране:

  • о том, что планам на ближайший год санкции не помешают, заявили 47% опрошенных (7% отметили возможный позитивный эффект от них, 32% — скорее негативный);
  • в то, что через три года санкции не окажут влияния на их бизнес, верит 41% руководителей (по-прежнему 32% указывают на негативный эффект, а 7% — исключительно на позитивный);
  • о позитивном влиянии санкций через шесть лет заявили 9% опрошенных, 29% указали на скорее негативный эффект, 39% уверены в отсутствии влияния.​

Президент группы «Интеррос» и «Норникеля» Владимир Потанин в разговоре с аналитиками PwC заявил, что российскому бизнесу нужно готовиться к тому, что санкции сохранятся надолго.

«Ожидать, что еще год-два и все само рассосется, было бы стратегической ошибкой. Но внешнее давление всегда создает внутренний мотив для мобилизации, повышения своей эффективности. Под давлением ты либо рассыпаешься, либо становишься более эффективным», — отметил Потанин.

Автор: Анна Трунина.
Теги: антироссийские санкции , российский бизнес
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