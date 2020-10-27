В России вырастут цены в AppStore

Apple предупредила разработчиков об изменении ценовой политики в России и еще пяти странах из-за курса валют. В частности, в России минимальная базовая ставка за приложение вырастет с 75 до 99 руб.

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Apple повысит цены в российском сегменте AppStore, а также в ряде других стран. Об этом говорится в сообщении компании в разделе для разработчиков.

Кроме России, ценовая политика изменится в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии и ЮАР.

Изменение цены затронет приложения и внутренние покупки за исключением возобновляемых подписок.

Apple объясняет рост цен изменением курса национальных валют и налоговой политики стран. Цены изменятся в ближайшие нескольких дней.

В российском AppStore ожидаются следующие изменения цен: