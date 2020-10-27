В России вырастут цены в AppStore
Apple повысит цены в российском сегменте AppStore, а также в ряде других стран. Об этом говорится в сообщении компании в разделе для разработчиков.
Кроме России, ценовая политика изменится в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии и ЮАР.
Изменение цены затронет приложения и внутренние покупки за исключением возобновляемых подписок.
Apple объясняет рост цен изменением курса национальных валют и налоговой политики стран. Цены изменятся в ближайшие нескольких дней.
В российском AppStore ожидаются следующие изменения цен: