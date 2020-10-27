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В России вырастут цены в AppStore

Apple предупредила разработчиков об изменении ценовой политики в России и еще пяти странах из-за курса валют. В частности, в России минимальная базовая ставка за приложение вырастет с 75 до 99 руб.
Apple AAPL $116,09 +0,86% Купить
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Apple повысит цены в российском сегменте AppStore, а также в ряде других стран. Об этом говорится в сообщении компании в разделе для разработчиков.

Кроме России, ценовая политика изменится в Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии и ЮАР.

Изменение цены затронет приложения и внутренние покупки за исключением возобновляемых подписок.

Apple объясняет рост цен изменением курса национальных валют и налоговой политики стран. Цены изменятся в ближайшие нескольких дней.

В российском AppStore ожидаются следующие изменения цен:

  • минимальная базовая ставка за приложение вырастет с 75 до 99 руб.
  • 149 руб. — 179 руб.
  • 229 руб. — 279 руб.
  • 299 руб. — 379 руб.

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Кроме того, в Индии в стоимость теперь будет закладываться новый уравнительный сбор (2% в дополнение к существующему налогу на товары и услуги в размере 18%). В Индонезии будет включаться НДС в размере 10% для разработчиков, которые находятся за пределами страны.

Также корректировка цен будет проведена в Исландии и Албании.

Apple уведомила разработчиков, что, как только изменения вступят в силу, раздел с ценами в «Моих приложениях» будет обновлен и выручка будет скорректирована и рассчитана на основе цен без налогов.

Автор
Мария Лисицына
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