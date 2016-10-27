«Евросеть» проиграла Samsung иск на 1,2 млрд руб.

Международный коммерческий арбитражный суд обязал «Евросеть» выплатить Samsung 1,2 млрд руб., узнал «Коммерсантъ». Корейский производитель требовал взыскать с ретейлера пени за просрочки при оплате поставляемого товара

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Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате России удовлетворил иск ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» («дочка» Samsung), поданный против ООО «Евросеть-Ритейл». Корейская компания требовала взыскать с ретейлера компенсацию в размере 1,22 млрд руб. за просрочки при оплате поставляемого товара в период с конца октября 2012 года по 30 сентября 2015 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон разбирательства, иск «Самсунг Электроникс Рус Компани» удовлетворен в полном объеме. Президент «Евросети» Александр Малис подтвердил изданию, что МКАС удовлетворил иск Samsung.

В беседе с изданием Малис назвал решение МКАС «вопиюще незаконным». «Процесс в МКАС продолжался два с половиной часа, арбитры даже сумму [задолженности] не проверяли. Поэтому мы будем это обжаловать, так как считаем, что МКАС нарушил наше право на правосудие», — приводит издание его слова.

Представитель Samsung Electronics отказалась прокомментировать решение суда, добавляет газета.

По данным издания, «Евросеть» уже обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением об отмене решения МКАС. ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» в свою очередь запросило в суде исполнительный лист на принудительное исполнение того же решения МКАС. Обе жалобы объединены в одно производство, рассмотрение дела состоится 8 ноября, добавляет газета.

Исковое заявление было подано 26 октября 2015 года. В тексте документа говорилось, что пени предусмотрены дистрибьюторским соглашением. За задержки выплат по договорам предусмотрена неустойка в размере от 0,1 до 0,2% от суммы просрочки в день, утверждает истец. Также в заявлении говорилось, что в указанный период — почти три года — Samsung поставил «Евросети» товаров на сумму 52 млрд руб. В «Евросети» тогда отрицали наличие задолженностей перед Samsung, уточняет «Коммерсантъ».

Со ссылкой на слова Малиса издание добавляет, что сейчас в МКАС продолжается рассмотрение иска «Евросети» к Samsung, поданного в сентябре 2015 года. В нем ретейлер потребовал с производителя электроники 150 млн руб., которые потратил на выплату компенсаций покупателям за бракованный товар.

