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Суд отклонил претензию бывшего топ-менеджера на долю Гурьева в «ФосАгро»

Начатый около десяти лет назад судебный спор за почти 25% акций «ФосАгро» завершился отклонением иска бизнесмена Горбачева. Он утверждал, что у него с Гурьевым была устная договоренность насчет этой доли
Андрей Гурьев
Андрей Гурьев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Высокий суд Лондона рассмотрел иск бизнесмена Александра Горбачева к бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву и отклонил претензии Горбачева на 24,75% акций Гурьева в компании, сообщает Reuters.

Горбачев основывал свои требования в том числе на устном соглашении с Гурьевым, заключенном во время разговора возле лондонского паба в середине 2000-х. Гурьев назвал судебный процесс «вымогательством» и отметил, что Горбачев обналичил все доли, которые у него были в бизнесе, почти 20 лет назад.

«Иск недействителен и должен быть отклонен. Просто слишком много необъяснимых несоответствий и неправдоподобного в том, что утверждал заявитель в течение долгого времени, чтобы можно было прийти к какому-либо иному выводу», — говорится в решении суда.

Горбачев посчитал решение суда «разочаровывающим». Представитель Гурьева заявил, что «наконец-то» завершается 12-летнее разбирательство между бизнесменами.

РБК обратился за комментарием к представителю «ФосАгро».

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Горбачев утверждал, что в 1990-х вместе с Гурьевым создавал «ФосАгро» на базе активов группы «Менатеп» (сторона Гурьева отрицала, что Горбачев был сооснователем бизнеса, но указывала, что он занимал руководящую должность) и что между ними была договоренность о получении Горбачевым доли в компании. Когда он стал фигурантом дела ЮКОСа, в 2003-м ему пришлось покинуть страну.

В 2011-м, когда «ФосАгро» вышла на IPO и раскрыла состав акционеров, Горбачев не увидел себя в их списке. В 2015-м он подал иск в суд на Кипре из-за незаконного и необоснованного лишения его возможности владения и права собственности в отношении акций «ФосАгро». Год спустя процесс на Кипре был прекращен, рассмотрение дела переместилось в Великобританию.

Гурьев покинул пост гендиректора «ФосАгро» в марте 2022-го, после того, как попал под санкции Евросоюза. В июле того же года санкции против него ввели США.

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