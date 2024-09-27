Суд отклонил претензию бывшего топ-менеджера на долю Гурьева в «ФосАгро»
Высокий суд Лондона рассмотрел иск бизнесмена Александра Горбачева к бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву и отклонил претензии Горбачева на 24,75% акций Гурьева в компании, сообщает Reuters.
Горбачев основывал свои требования в том числе на устном соглашении с Гурьевым, заключенном во время разговора возле лондонского паба в середине 2000-х. Гурьев назвал судебный процесс «вымогательством» и отметил, что Горбачев обналичил все доли, которые у него были в бизнесе, почти 20 лет назад.
«Иск недействителен и должен быть отклонен. Просто слишком много необъяснимых несоответствий и неправдоподобного в том, что утверждал заявитель в течение долгого времени, чтобы можно было прийти к какому-либо иному выводу», — говорится в решении суда.
Горбачев посчитал решение суда «разочаровывающим». Представитель Гурьева заявил, что «наконец-то» завершается 12-летнее разбирательство между бизнесменами.
РБК обратился за комментарием к представителю «ФосАгро».
Горбачев утверждал, что в 1990-х вместе с Гурьевым создавал «ФосАгро» на базе активов группы «Менатеп» (сторона Гурьева отрицала, что Горбачев был сооснователем бизнеса, но указывала, что он занимал руководящую должность) и что между ними была договоренность о получении Горбачевым доли в компании. Когда он стал фигурантом дела ЮКОСа, в 2003-м ему пришлось покинуть страну.
В 2011-м, когда «ФосАгро» вышла на IPO и раскрыла состав акционеров, Горбачев не увидел себя в их списке. В 2015-м он подал иск в суд на Кипре из-за незаконного и необоснованного лишения его возможности владения и права собственности в отношении акций «ФосАгро». Год спустя процесс на Кипре был прекращен, рассмотрение дела переместилось в Великобританию.
Гурьев покинул пост гендиректора «ФосАгро» в марте 2022-го, после того, как попал под санкции Евросоюза. В июле того же года санкции против него ввели США.
Сына миллиардера освободили из СИЗО после нападения на полковника полиции
Названы 10 самых продаваемых машин дешевле ₽3 млн
Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам колонии
Time Out составил список самых «крутых» районов мира
Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо
Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца
Цены на золото выросла до исторического максимума
Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов