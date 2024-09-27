Московская судостроительная верфь начнет работу в начале 2025 года

Московская верфь начнет работу в начале 2025 года. По информации РБК, управление заводом могут передать Sitronics Group. На площадке планируется выпускать прогулочные круизные суда

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Московская судостроительная верфь в Нагатинском затоне начнет работу в начале 2025 года. Открытие запланировано на 31 декабря 2024-го, рассказали РБК два источника, знакомых с планами по запуску предприятия. По их информации, площадка будет передана в управление Sitronics Group. Эта «дочка» АФК «Система» производит прогулочные суда на электродвигателях, в частности речные трамваи Ecobus, которые с 2023 года выполняют регулярные перевозки на двух участках реки Москвы.

В пресс-службе дептранса Москвы сказали, что в Нагатинском затоне будет построена «самая современная в мире судостроительная верфь». Заказчиком судов выступит ГУП «Мосгортранс». Общая площадь кластера превысит 23 тыс. кв. м. Кроме производства на предприятии будет создано конструкторское бюро. «Все работы проходят с учетом экспертных заключений от ведущих сотрудников Московского института инженеров, Центра тестирования транспортных средств и ООО «Эмпериум», — сказала представитель департамента. Проект позволит создать в Москве более 500 рабочих мест, на производстве комплектующих и оборудования в разных городах страны будут задействованы около 50 тыс. человек. Дату открытия завода и его передачу в управление Sitronics Group в дептрансе комментировать не стали.

Представитель Sitronics Group заявил РБК, что «специалисты компании в рамках данного проекта выступают в качестве независимых экспертов стройконтроля». От дополнительных комментариев в группе отказались.

Что такое Московская судостроительная верфь

Мэр Москвы Сергей Собянин в июне 2023-го на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию речного судоходства анонсировал строительство в столице новой верфи. Дата завершения работ не раскрывалась. На верфи будут работать около 250 человек, она сможет выпускать до 15 судов в год, говорится на сайте мэра.

Предприятие находится возле бывшего Московского судостроительного и судоремонтного завода (МССЗ), начавшего работу в Нагатинском затоне в 1945 году и закрытого в 2015-м. В советское время и в 1990-е годы МССЗ выпускал речные пассажирские суда разных классов, в том числе типов «Москва» и «Нева», которые до сих пор используются в речных перевозках в России и некоторых странах бывшего СНГ.

В 1999 году МССЗ перешел под контроль бизнесмена Романа Троценко. Мощности предприятия в 2010-е годы были перенесены в Рыбинск на «Верфь братьев Нобель», после чего столичная площадка была закрыта. На данный момент территория МССЗ полностью застроена жилым комплексом «Ривер Парк Коломенское». Новая верфь находится в 150 м к северу от исторической площадки — на Меловом мысе, где во времена СССР находился причал Южного речного порта для грузовых судов.

Зачем Sitronics завод в Москве

В судостроительный бизнес Sitronics вошел в августе 2022 года, когда выкупил 50% ООО «Эмпериум» — компании, тогда уже получившей крупный заказ московской мэрии на строительство электросудов Ecobus. На тот момент «Эмпериуму» принадлежала только одна производственная площадка под Петербургом. Один из предыдущих инвесторов проекта — бывший банкир Александр Лебедев, проект упоминается на его официальном сайте; сегодня, по данным ЕГРЮЛ, его в числе соучредителей нет.

Группа последовательно расширяет судостроительные мощности. В октябре 2023 года она приобрела 25% долей Пермской судоверфи у Фонда развития Пермского края. На этом заводе производятся плавучие причалы для стоянки электрических судов. Сами Ecobus строятся в Петербурге, но эта верфь сегодня критически загружена, говорит источник РБК в судостроительной отрасли Санкт-Петербурга.

Чем известен Sitronics Бренд Sitronics появился на рынке в 2003 году, тогда компания производила видеотехнику, плазменные панели и мониторы, говорится на ее сайте. В 2004 году собственники купили украинскую IT-компанию «Квазар-Микро», на базе которой создали IT-направление бизнеса, которое сегодня является базовым для группы. С тех пор холдинг прирос направлениями коммерческого запуска спутников (Sputnix), создания и эксплуатации зарядной инфраструктуры для электротранспорта (Sitronics Electro), поставок навигационных систем для морского и речного коммерческого транспорта (Sitronics KT). По данным СПАРК, АО «Ситроникс» (юридическое лицо Sitronics Group) нарастило выручку с 3 млрд руб. в 2019 году до 15,5 млрд руб. по итогам 2023 года. В 2019 году чистая прибыль компании составляла 618,8 млн руб., в 2023 году — 1,1 млрд руб.

Создание крупной серии судов стало возможным благодаря заказу московской мэрии. В конце 2021 года структура столичного дептранса провела конкурс на организацию пассажирских речных перевозок на 15 лет стоимостью 19,5 млрд руб. Тендер выиграла компания «Водоходъ. Пассажирский порт» — дочерняя структура крупнейшего в России оператора круизных судов «Водоход».

Первые 14 судов Ecobus у Emperium заказала лизинговая компания «Машпромлизинг», до 2023 года принадлежавшая Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), а позже перешедшая под контроль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В «Водоходе» и ГТЛК отказались от комментариев.

По состоянию на август 2023 года в портфеле ГТЛК были контракты на поставку семи электросудов Ecobus, которые передаются лизингополучателю по программе льготного лизинга. При этом в компании говорили, что рассчитывают расширять присутствие в сегменте водного транспорта на электротяге.

Что могут построить на новой верфи

Источники, знакомые с планами Sitronics, рассказали РБК, что компания будет строить на Московской судостроительной верфи новые однопалубные прогулочные электросуда «Москва 2.0», двухпалубные Москва «3.0», а также трехпалубные круизные суда нового проекта «Ока» — их будут оснащать гибридными двигателями (дизель-электрическими).

«Ока» будет достигать 89 м в длину, 16,9 м в ширину, вмещать около 150 пассажиров. Это первые круизные суда российского производства, которые будут комплектовать гибридными двигателями, ранее такие суда оснащали традиционными дизельными силовыми установками. «Оснастить их полностью электрическими двигателями будет проблематично, так как они значительно тяжелее прогулочных судов и будут преодолевать более длинные дистанции, что значит большие расстояния между пунктами зарядки», — пояснил источник РБК. Эксплуатировать современный экологичный круизник на речных маршрутах городов Золотого кольца будут структуры «Водохода», добавил он. По его словам, «Водоходъ» и столичная мэрия обсуждают строительство в серии от двух до пяти таких судов.

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина говорится, что Москва будет развивать сеть пригородных речных маршрутов. Маршруты из Москвы будут включать до 18 городов, среди которых Нижний Новгород, Ярославль, Муром, Плес, Кострома, Коломна.

О проекте «Москва 2.0» мэрия Москвы объявляла год назад — это экологичная версия теплохода «Москва», который в советское время был самым популярным в стране прогулочным судном. На сайте мэра Москвы говорится, что в серии будет 29 таких судов. Источники РБК год назад оценивали стоимость «Москвы 2.0» в 300 млн руб. Длина судов составит 30–35 м, ширина — 8 м. Головное судно серии строится на верфи Emperium, заказчик должен получить его к концу 2024 года. Источник РБК, близкий к заводу, говорит, что основная часть серии будет строиться в Москве.

«Москва 3.0» — двухпалубная версия прогулочного судна, его параметры на данный момент не раскрываются.

Источник РБК, близкий к проекту верфи, говорит, что количество судов в постройке на ближайший год во многом зависит от того, будут ли эти суда внесены в обновленный перечень судов, чье строительство будет вестись в рамках программы льготного лизинга за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин завершит его формирование до конца октября.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает совокупные инвестиции в проект свыше 3,5 млрд руб. Завод сможет не только строить новые суда, но и обслуживать действующий флот. «Сегодня спрос судоходных компаний на новые электросуда ограничивают высокая ключевая ставка и возможности льготного финансирования. Реальная потребность отрасли составляет десятки судов в год для трех кластеров — Москвы, Санкт-Петербурга и регионов юга России», — говорит эксперт. Он считает сильной стороной проекта высокий уровень локализации: «Справедливо, что мэрия Москвы поставила условие локализации проекта в столице».