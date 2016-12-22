Саудовский фонд решил создать мегафешенебельную «ближневосточную ривьеру»

О намерении финансировать строительство мегафешенебельного курорта «Амаала» на берегу Красного моря объявил суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund — PIF). Указывается, что зона на площади 3800 квадратных километров будет ориентирована на любителей здорового образа жизни и желающих предаться медитации, сообщает агентство Bloomberg.
Авторы проекта утверждают, что «Амаала» станет «ближневосточной Ривьерой». Помимо собственного аэропорта, отелей класса люкс, сотен вилл и резиденций там планируется построить спортивные сооружения, художественные галереи, а также яхт-клуб с большим портом для частных судов. При этом пока не уточняется, будут ли для туристов сделаны исключения из саудовского законодательства с тем, чтобы им было разрешено употреблять алкогольные напитки и не соблюдать обязательный дресс-код.
В PIF указали, что к участию в проекте также будут привлечены частные компании, которые впоследствии получат возможность получать прибыль от построенных объектов. При этом примерную стоимость проекта представители Саудовской Аравии называть не стали.
«Амаала» — уже не первый туристический проект, которым занимается PIF и руководящий им наследный принц Мухаммед бен Салман. Ранее фонд заявлял о желании развивать Неом — футуристический город стоимостью в $500 млрд рядом с границей с Египтом и Иорданией. Этот населенный пункт должен стать одним из символов новой Саудовской Аравии.Критики, как отмечает Bloomberg, указывают, что власти Саудовской Аравии неоднократно объявляли о мегапроектах, которые должны были содействовать диверсификации экономики королевства. Однако одни из них так и остались на бумаге, а другие в результате не принесли никакого дохода.