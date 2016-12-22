«Уралкалий» оспорил в суде итоги конкурса на покупку команды «Формулы-1»

Компания «Уралкалий», проигравшая конкурс на покупку команды «Формулы-1» Force India, подает в суд на внешних управляющих. В компании считают, что при продаже команды они незаконно отдали предпочтение конкурентам

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Уралкалий» подал иск в Высокий суд Лондона на внешних управляющих команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Force India, заявив о предвзятом отношении в вопросе продажи команды. Сообщение об этом размещено на сайте компании.

В сообщении говорится, что «Уралкалий» направил два варианта предложений внешним управляющим команды — Джеффри Роули и Джейсону Бейкеру, каждый из которых предусматривал финансирование в объеме, «необходимом для полного удовлетворения требований всех кредиторов Force India».

Первый предусматривал покупку контрольного пакета акций команды.

«Уралкалий» предложил внешним управляющим провести торги в форме подачи каждым участником лучшего и итогового предложения в запечатанном конверте с их последующим вскрытием в присутствии представителей заинтересованных покупателей. К сожалению, внешние управляющие отклонили данное предложение», — говорится в сообщении компании.

Вместо торгов внешние управляющие предоставили «Уралкалию» менее одного рабочего дня на подготовку необходимого для сделки обязывающего соглашения по выкупу долей акционеров в команде, утверждает российская компания. Кроме того, для завершения сделки надо было заручиться согласием 13 индийских банков, на что «Уралкалию» дали две недели. Компания в этот срок не уложилась, несмотря на предпринятые усилия.

Оценив нереалистичность задачи, «Уралкалий» предложил внешним управляющим второй вариант, подразумевающий полный выкуп бизнеса и активов команды у компании под внешним управлением с последующей регистрацией нового юридического лица. Однако внешние управляющие перестали выходить на связь с представителями «Уралкалия», отвечать на звонки и электронные письма.

​Force India перешла под внешнее управление в конце июля, после того как несколько ее кредиторов (Brockstone Ltd, Mercedes и пр.) подали на нее в суд. В конце августа стало известно, что «Уралкалий» проиграл битву за команду Force India, за которую выступает сын совладельца компании Дмитрия Мазепина, консорциуму во главе с Лоуренсом Строллом — отцом пилота Лэнса Стролла.

Во время Гран-при Бельгии 2018 года Force India была переименована в Racing Point Force India F1 Team.

Внешние управляющие компании Джеффри Роули и Джейсон Бейкер сообщили Reuters, что пока не получали никаких уведомлений о действиях компании, а также подчеркнули, что свои обязанности внешних управляющих выполняли добросовестно.