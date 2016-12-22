«Уралкалий» проиграл конкурс на покупку команды «Формулы-1» Force India

«Уралкалий» проиграл битву за команду Force India, за которую выступает сын совладельца компании Дмитрия Мазепина. На подготовку обязывающего предложения компании дали меньше одного рабочего дня, утверждает ее пресс-служба

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«Уралкалий», участвовавший в конкурсных торгах по приобретению команды «Формулы-1» Force India, опубликовал заявление, в котором критикует действия внешних управляющих индийской команды.

7 августа 2018 года управляющие Джеффри Роули и Джейсон Бейкер из фирмы FRP Advisory проинформировали российскую компанию о том, что договорились об эксклюзивности с другим участником торгов — консорциумом во главе с канадским инвестором Лоуренсом Строллом, отцом пилота Force India Лэнса Стролла. Еще один пилот этой команды Никита Мазепин — сын Дмитрия Мазепина, которому вместе с белорусским бизнесменом Дмитрием Лобяком принадлежит 40% «Уралкалия».

​Force India перешла под внешнее управление в конце июля, после того как несколько ее кредиторов (Brockstone Ltd, Mercedes и пр.) подали на нее в суд. В мае совладелец команды Виджей Малья покинул пост гендиректора.

Пресс-служба «Уралкалия» сообщила, что 3 августа подала свое предложение Роули и Бейкеру. Оно предполагало два сценария: сохранение Force India и приобретение контрольного пакета акций команды либо выкуп всего бизнеса и создание нового юридического лица. Но в ответ на это предложение внешние управляющие предоставили «Уралкалию» менее одного рабочего дня на подготовку необходимого для сделки обязывающего соглашения по выкупу долей акционеров в команде, утверждает российская компания. Кроме того, они потребовали от компании в течение двух недель прислать согласие от 13 индийских банков на план спасения команды.

«Уралкалий», сочтя «невыполнимыми» эти сроки, скорректировал предложение: компания решила полностью выкупить активы команды, покрыв требования кредиторов, а также выплатив дополнительное вознаграждение акционерам.

Но, как говорится в сообщении компании, внешние управляющие отказались общаться с «Уралкалием», не отвечали на телефонные звонки и электронные письма, а затем отклонили предложение компании, выбрав другого участника торгов.

«Мы выполняли наши обязанности и задачи как администраторы, а также обращались за советом к опытным юристам», — говорится в совместном заявлении Роули и Бейкера, которое поступило в РБК.