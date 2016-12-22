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Чубайс назвал бессмыслицей выплату дивидендов «Роснано»
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Чубайс назвал бессмыслицей выплату дивидендов «Роснано»
Бизнес, 12:17
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Чубайс назвал бессмыслицей выплату дивидендов «Роснано»
По словам главы компании, государству было бы выгоднее получать не дивиденды от «Роснано», а налоги с созданных компанией предприятий наноиндустрии
Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Выплата компанией «Роснано», единственным акционером которой является государство, дивидендов «абсолютно бессмысленна», заявил глава компании Анатолий Чубайс.

По итогам 2017 года «Роснано» впервые в своей истории выплатило дивиденды в размере 537,5 млн руб. Однако, по словам Чубайса, государству куда выгоднее было бы оставить эти деньги компании, а взамен получать налоги с созданных на них предприятий.

«Цель государственных вложений не в том, чтобы из АО «Роснано» извлечь доходность, а в том, чтобы извлечь доходность из строящейся наноиндустрии», — заявил Чубайс, выступая на Российском конгрессе Private Equity (цитата по «РИА Новости»).

«Роснано» впервые в истории выплатило дивиденды государству
Бизнес

Глава «Роснано» отметил, что решение о выплате дивидендов было принято Росимуществом в рамках годового собрания акционеров. «Поскольку это имеет большие PR- и GR-эффекты, мы предложили заплатить, и это предложение было с удовольствием принято Минфином», — сказал Чубайс.

Впервые на чистую прибыль «Роснано» вышло в 2014 году, однако тогда решение о выплате дивидендов государству не принималось. По итогам 2017 года чистая прибыль «Роснано» по РСБУ составила 1,057 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов в пользу государства было направлено почти 50% чистой прибыли. Всего до 2023 года, согласно обновленной стратегии компании, государство должно получить от «Роснано» в качестве дивидендов 6 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Анатолий Чубайс , «Роснано»
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