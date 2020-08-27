Приморье предложило Москве схему стабилизации топливного рынка в регионе

Власти Приморья предложили обязать «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» увеличить оптовую продажу топлива, чтобы обеспечить им независимые АЗС. Но нефтяники утверждают, что и так поставляют максимум на внутренний рынок

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Правительство Приморского края подготовило пакет предложений в связи с ситуацией на розничном рынке нефтепродуктов, сообщили региональные власти. По мнению чиновников, федеральные власти должны обязать два региональных завода, Хабаровский и Комсомольский НПЗ (принадлежат «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова и «Роснефти»), продавать на бирже объем моторного топлива, который позволит стабилизировать ценовую ситуацию.

Это предложение, указывают чиновники, уже направлено в федеральные ведомства. РБК направил запросы в Минэнерго, Минфин и ФАС, а также в аппарат вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ТЭК.

Что случилось в Приморье

С 2018 года независимые сети АЗС в регионе несут серьезные убытки, напоминают чиновники. Этим заправкам не хватает топлива Комсомольского НПЗ (Хабаровский завод не продает бензин оптом, обеспечивая только собственные заправки), а везти бензин из других регионов слишком дорого. Чтобы помочь владельцам дальневосточных заправок, правительство России еще полгода назад решило ввести льготный тариф в 4 тыс. руб. на тонну для перевозки топлива на Дальний Восток из других регионов, но решение так и не вступило в силу.

В итоге федеральные топливные компании продают топливо независимым заправкам оптом и мелким оптом дороже, чем оно стоит на их собственных заправках. Покупая бензин оптом, независимые АЗС вынуждены продавать его немного дороже оптовой цены, чтобы окупить свои затраты на зарплаты, налоги и т.д. Но в этом случае они проигрывают конкуренцию «Роснефти» и «Нефтегазхолдингу», которые продают бензин в своих сетях АЗС фактически по оптовым ценам. Владельцам независимых заправок стало невыгодно покупать топливо на оптовом рынке для продажи, объяснил РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков (объединяет девять компаний, которым принадлежит 70 АЗС). В результате с июля некоторые независимые заправки перестали продавать АИ-95 и АИ-98.