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Приморье предложило Москве схему стабилизации топливного рынка в регионе

Власти Приморья предложили обязать «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» увеличить оптовую продажу топлива, чтобы обеспечить им независимые АЗС. Но нефтяники утверждают, что и так поставляют максимум на внутренний рынок
Роснефть ROSN ₽394,95 -0,64% Купить
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Правительство Приморского края подготовило пакет предложений в связи с ситуацией на розничном рынке нефтепродуктов, сообщили региональные власти. По мнению чиновников, федеральные власти должны обязать два региональных завода, Хабаровский и Комсомольский НПЗ (принадлежат «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова и «Роснефти»), продавать на бирже объем моторного топлива, который позволит стабилизировать ценовую ситуацию.

Это предложение, указывают чиновники, уже направлено в федеральные ведомства. РБК направил запросы в Минэнерго, Минфин и ФАС, а также в аппарат вице-премьера Юрия Борисова, курирующего ТЭК.

Что случилось в Приморье

С 2018 года независимые сети АЗС в регионе несут серьезные убытки, напоминают чиновники. Этим заправкам не хватает топлива Комсомольского НПЗ (Хабаровский завод не продает бензин оптом, обеспечивая только собственные заправки), а везти бензин из других регионов слишком дорого. Чтобы помочь владельцам дальневосточных заправок, правительство России еще полгода назад решило ввести льготный тариф в 4 тыс. руб. на тонну для перевозки топлива на Дальний Восток из других регионов, но решение так и не вступило в силу.

В итоге федеральные топливные компании продают топливо независимым заправкам оптом и мелким оптом дороже, чем оно стоит на их собственных заправках. Покупая бензин оптом, независимые АЗС вынуждены продавать его немного дороже оптовой цены, чтобы окупить свои затраты на зарплаты, налоги и т.д. Но в этом случае они проигрывают конкуренцию «Роснефти» и «Нефтегазхолдингу», которые продают бензин в своих сетях АЗС фактически по оптовым ценам. Владельцам независимых заправок стало невыгодно покупать топливо на оптовом рынке для продажи, объяснил РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков (объединяет девять компаний, которым принадлежит 70 АЗС). В результате с июля некоторые независимые заправки перестали продавать АИ-95 и АИ-98.

Часть независимых АЗС Дальнего Востока перестали продавать АИ-95 и АИ-98
Бизнес
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Что говорят участники рынка

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Ситуация мало изменилась по сравнению с началом августа, отметил Чирсков. «Ангарский НПЗ (принадлежит «Роснефти». — РБК) встает на профилактику, а Комсомольский увеличил продажи на бирже с 120 до 240–300 т в сутки, то есть взял на себя объем продаж Ангарского завода. В результате объем нефтепродуктов на рынке не поменялся, поскольку АЗС Забайкалья и Сибири, которые покупали топливо на Ангарском НПЗ, вынуждены в этот период покупать с Комсомольского завода», — объяснил он. Ситуацию можно решить, подняв нормативы продаж топлива или обязав «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» продавать по 1 тыс. т в сутки каждого из видов бензина с дальневосточных заводов (АИ-92 и АИ-95). Также необходимо снизить тарифы на перевозку топлива с заводов в других частях страны на Дальний Восток, добавил Чирсков.

Собеседник РБК в «Роснефти» пояснил, что Комсомольский завод сейчас и так продает бензин на бирже в объеме примерно вдвое выше установленного норматива, а строить новые объекты нефтепереработки на Дальнем Востоке не позволяют налоговые условия. Ранее «Роснефть» сообщала, что удовлетворяет все заявки на покупку топлива, которые подают независимые сети АЗС.

По мнению источника РБК в «Нефтегазхолдинге», позиция властей Приморья полностью повторяет мнение Приморского топливного союза. «Вся продукция Хабаровского НПЗ идет на внутренний рынок. Произведенного топлива заводу не хватает для собственных АЗС ННК, мы вынуждены закупать дополнительные его объемы на бирже. Увеличение биржевых продаж только с двух дальневосточных НПЗ не решит проблему региона с его дефицитным балансом нефтепродуктов: необходимо учитывать специфику региона с учетом сложной логистики, включающую в себя железнодорожный транспорт, автомобильный и танкерные поставки», — считает собеседник РБК.

Представители «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» отказались от комментариев.

Как реагирует правительство

Минэнерго прорабатывает предложения чиновников из Приморья, сообщил РБК источник, близкий к правительству. По его словам, власти в курсе ситуации на топливном рынке на Дальнем Востоке и делают все, чтобы ее решить. Главная проблема региона не в отсутствии ресурса, а в необоснованно низких розничных ценах, считает он. Высокие цены на топливо держатся в основном только на Камчатке, Чукотке, в Якутии, а в других дальневосточных регионах цены среднероссийские, во Владивостоке бензин даже дешевле, чем на Урале, объясняет собеседник РБК. В Уральском федеральном округе на прошлой неделе бензин АИ-92 в среднем стоил 42 руб./л, АИ-95 — 45,5 руб./л, на Дальнем Востоке средняя цена АИ-92 составила 48,1 руб./л, АИ-95 — 50 руб./л, следует из данных Refinitiv.

Решение снизить тарифы на перевозку топлива на Дальний Восток проходит процедуру согласования, указывает он. Но даже когда нормативный акт внесут в правительство, может возникнуть пауза: не исключено, что Минфин откажется согласовать выделение субсидии из бюджета, допускает источник.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: цены на бензин, Правительство, Приморский край
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