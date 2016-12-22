Кредиторы начали банкротство сети «Я любимый»

Кредиторы подали заявление о признании банкротом продовольственной торговой сети «Я любимый». Сеть погубили амбиции, считают эксперты: ретейлеру не хватило компетенций для масштабирования формата

Фото: Василий Шапошников / «Коммерсантъ»

Заявление о банкротстве к ЗАО «Аматус» (управляет магазинами под брендом «Я любимый») было подано 30 июля 2018 года, следует из картотеки арбитражного суда Москвы. Иск коллективный — его подало ООО «Русь», а к нему присоединились еще три кредитора — ОАО АКБ «Российский капитал», ЗАО «Трансатлантик Интернейшнл» и ООО «Торговый дом Станд».

Помощник гендиректора «Торгового дома Станд» Алексей Проскурин и в «Российском капитале» РБК подтвердили подачу иска. Решение подать судебный иск о банкротстве возникло не спонтанно — долг «Аматуса» сейчас составляет 2,57 млн руб. с просрочкой более 100 дней сверх договорных обязательств, сообщил Проскурин. По словам собеседника РБК, компания неоднократно вела переговоры о погашении задолженности, но результата не было. Гарантийных писем от «Аматуса» о погашение задолженности в адрес кредиторов также не приходило, добавил Проскурнин. В «Трансатлантик Интернейшнл» и компании «Русь» не ответили на запросы РБК.

Сеть супермаркетов «Я любимый» была основана в 2010 году. В конце 2014 года Леван Меликян, который был гендиректором компании, сообщил о запланированном увеличении сети к 2015-му до 46 магазинов. «Московский регион у нас в приоритете из-за активного развития рынка жилья и покупательского спроса», — говорил он.

Но с начала 2018 года к компании было подано в общей сложности 190 исков на общую сумму 649,1 млн руб., следует из данных СПАРК. «Многие поставщики, работавшие с торговой сетью «Я любимый», на сегодняшний день испытывают проблемы с оплатой дебиторской задолженности», — утверждает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. В разных компаниях она варьируется от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.

Согласно информации на сайте компании, под брендом «Я любимый» работает 26 магазинов в Москве и области общей площадью 48 тыс. кв. м. Однако по данным справочно-картографического сервиса 2ГИС, у сети осталось всего два магазина — на улице Академика Комарова в Москве и в подмосковном Томилино. Связаться с представителями компании РБК не удалось — телефон центрального офиса не отвечал несколько дней. В 2016 году у сети «Я любимый» был кобрендинговый проект с X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»): в рамках пилота компании совместно открыли шесть магазинов под вывесками «Я любимый перекресток». По словам представителя X5 Retail Group, эксперимент был завершен по инициативе сети «Я любимый» — последний совместный магазин закрылся в феврале 2018 года.

По данным «INFOLine-Аналитика», выручка ретейлера в 2017 году выросла на 1,3% по сравнению с 2016 годом — до 10 млрд руб. без НДС. ЗАО «Аматус» принадлежит «Росина Холдингс» и «Эндиго Индастриз», зарегистрированным на Британских Виргинских островах, их бенефициары не раскрываются.

Не арендовалось

Весной этого года стало известно о том, что «Я любимый» готовит сделку по переуступке прав долгосрочной аренды своих площадей немецкой Billa. Сейчас в списке магазинов Billa нет точек с адресами «Я любимый». ​На вопрос РБК, состоялась ли сделка, представитель Billa в России сообщила, что в компании «не комментируют слухи». В головном офисе компании Rewe Group (владеет Billa) не ответили на запрос РБК.

О том, что переуступка прав со стороны компании как вариант допускалась, следует из материалов суда. Передачу прав аренды уже попытался оспорить один из кредиторов, «Российский капитал» — банк подал заявление на «Аматус» о введении обеспечительных мер, которые запретили бы расторгать или переводить на иное лицо права и обязанности по договорам аренды помещений по 18 адресам. Но в середине августа суд отказал кредитору. «Российский капитал» был бы заинтересован в сделке с Billa, если бы она позволила компании исполнить свои обязательства перед кредиторами, рассказали РБК в банке. Но попытаться ввести обеспечительные меры банк решил после того, как получил от «Аматуса» официальное письмо о расторжении договоров аренды и перемещении заложенного в «Российском капитале» имущества «в неизвестном направлении».

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, «сеть погубили амбиции» — руководству не хватило управленческих компетенций для того, чтобы масштабировать ее, сохранив качество ассортимента и сервиса. Им удалось построить хорошую модель, и, пока сеть была локальной, она отличалась хорошим сервисом, ассортиментом и качеством товаров, ей удалось сформировать базу лояльных покупателей, отмечает эксперт. При попытке укрупнить бизнес ретейлер начал терять основные конкурентные преимущества, из-за чего последовало снижение трафика, сначала приведшее к приостановке развития, а затем, в 2017 году, к появлению финансовых проблем.