Немецкая Billa займет площади супермаркетов «Я любимый»

Немецкий ретейлер Billa займет площади московской сети супермаркетов «Я любимый». За 2017 и начало 2018 года к сети «Я любимый» подано 150 исков от партнеров более чем на 320 млн руб.

Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС

Площади московской сети супермаркетов «Я любимый» займет ретейлер Billa. Об этом РБК рассказали четыре поставщика сети. Информацию подтвердил и сотрудник одного из магазинов. По его словам, этот магазин сейчас закрыт на ремонт, после которого на его месте уже заработает Billa.

В сделку вошли все имеющиеся магазины «Я любимый», рассказал один из источников РБК. Бренд сети не сохранится, на месте супермаркетов будут открыты Billa, пояснил он. Представители сетей «Я любимый» и Billa от комментариев отказались.

Сеть супермаркетов «Я любимый» была основана в 2010 году и сейчас насчитывает 26 магазинов в Москве. Общая площадь магазинов — 48 тыс. кв. м, указано на сайте ретейлера.

В последние годы сеть «Я любимый» столкнулась с финансовыми проблемами. За 2017–2018 годы к ЗАО «Аматус», которое управляет сетью «Я любимый», поступило около 150 исков от партнеров и поставщиков, свидетельствуют данные из картотеки арбитражных судов. Общая сумма исковых требований — более 320 млн руб. Владельцами ЗАО «Аматус», по данным «СПАРК-Интерфакс», являются компании с Виргинских Островов «Росина Холдингс» и «Эндиго Индастриз». Их бенефициары не раскрываются.

«Я любимый» с 2016 года проводил пилотный проект по кобрендингу с крупнейшим российским ретейлером X5 Retail Group, который управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель». Компании планировали открывать вместе магазины под вывесками «Я любимый перекресток». Сейчас, согласно сайту супермаркетов «Я любимый», работает только один кобрендинговый магазин на проспекте Мира. РБК направил запрос в X5 Retail Group.

Billa — немецкая сеть супермаркетов, принадлежащая Rewe International AG, которая в Европе также управляет сетями Merkur, Penny, Bipa и Adeg. На российском рынке Billa работает с 2004 года. Тогда Rewe вывела сеть на рынке в партнерстве с холдингом «Марта». Немецкий холдинг выкупил 25-процентную долю своего партнера в 2010 году и стал единственным владельцем российской Billa. Сейчас в сети 131 супермаркет Billa, основная их часть расположена в Москве и Подмосковье.

Еще в 2015 году руководители Billa завляли о своих планах довести количество точек сети в России до 200 к 2020 году. От своих планов развития компания не отказалась до сих пор. «Последовательная экспансия сети в Центральной России — часть бизнес-стратегии» ретейлера, приводятся на сайте компании слова гендиректора компании Елены Мальцевой.