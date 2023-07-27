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WP узнала о плане криптомиллиардера спастись в бункере на Науру

WP: основатель биржи FTX Бэнкман-Фрид планировал пережить апокалипсис в бункере на Науру
Основатель криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид планировал вывести деньги с биржи и построить бункер на Науру, который мог быть использован при «некотором событии, когда погибнет 50–99,99% людей», пишет WP
Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид
Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Фото: Zuma / ТАСС)

Основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид планировал купить атолл на островном государстве Науру, что бы построить там бункер и переждать возможный конец света. Об этом со ссылкой на иск, поданный FTX в адрес Бэнкмана-Фрида и других бывших руководителей биржи, сообщает The Washington Post.

Как отмечает газета, в иске на $1 млрд сказано, что Бэнкман-Фрид планировал вывести деньги с криптобиржи для строительства бункера на Науру, который будет использоваться для «некоторого события, когда погибнет 50–99,99% людей».

WP пишет, что остров, который планировал приобрести криптомиллиардер, площадью 8,1 кв. миль (20 кв. км) имеет ограниченное количество пресной воды, мало пахотных земель и импортирует не менее 90% своих продуктов питания. Поскольку большая часть его инфраструктуры находится на побережье, он особенно уязвим для экстремальных погодных условий, отмечает издание.

«Это действительно показывает, насколько подготовка миллиардеров к судному дню на самом деле связана с фантазией», — заявил WP профессор Университета Питтсбурга Калум Мэтисон.

FTX Trading подала в суд на основателя криптобиржи и других бывших руководителей площадки 20 июля, с целью возместить более $1 млрд, которые те якобы незаконно присвоили до того, как биржа начала процесс банкротства. Представители FTX утверждают, что ответчики постоянно присваивали средства для финансирования роскошных кондоминиумов, политических взносов, инвестиций и других личных проектов, совершая таким образом «одно из крупнейших финансовых мошенничеств за всю историю».

Предполагаемые мошеннические транзакции проводились с февраля 2020-го по ноябрь 2022 года, когда FTX подала заявку на защиту в соответствии с гл. 11 Кодекса США о банкротстве. Применение этой главы предполагает реорганизацию компании для сохранения бизнеса.

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FTX начала добровольную процедуру банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве 11 ноября прошлого года. В тот же день Сэм Бэнкман-Фрид покинул пост главы биржи, его место занял специалист по банкротствам Джон Рэй III. В декабре 2022 года Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах по запросу США. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила бизнесмену обвинения в «организации схемы по обману инвесторов», ему грозит до 115 лет тюрьмы.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
FTX криптовалюты миллиардер США бункер конец света
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