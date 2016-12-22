Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за квартального отчета Facebook

Резкий обвал стоимости акций Facebook лишил Марка Цукерберга почти $17 млрд, подсчитал Bloomberg. Подобные финансовые потери могут стоить ему места в рейтинге богатейших людей планеты

Марк Цукерберг (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Публикация квартального отчета и негативные прогнозы аналитиков привели к обвалу стоимости акций Facebook, пишет MarcetWatch. Финансовые потери ее основателя, Марка Цукерберга, по оценкам Bloomberg, могут составить почти $17 млрд.

Негативное влияние на стоимость акций оказали данные о снижении темпов роста выручки крупнейшей в мире социальной сети. Согласно данным отчета чистая прибыль компании составила $5,12 млрд по сравнению с $3,89 млрд за аналогичный период прошлого года. В то же время размер выручки Facebook за квартал ($13,04 млрд), несмотря на рост, оказался ниже ожидаемого.

Обвал акций подогрели негативные прогнозы по темпам роста прибыли. Подобную оценку высказал финансовый директор интернет-гиганта Дэвид Вейнер. «Наши общие темпы роста выручки будут продолжать замедляться во второй половине 2018 года, и мы ожидаем, что наши темпы роста выручки будут ниже в третьем и четвертом квартале по сравнению с предыдущими отчетными периодами», — приводит издание заявление топ-менеджера.

По оценкам Bloomberg, падение стоимости акций компании лишило ее основателя, Марка Цукерберга $16,8 млрд. Если снижение стоимости продолжится после открытия торгов в четверг, 26 июля, он лишится третьего места в списке богатейших людей планеты по версии агентства и опустится на шестое.

Третьего места в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg Цукерберг достиг лишь несколько недель назад, в начале июля. Тогда состояние основателя Facebook агентство оценило в $81,6 млрд, однако на фоне роста стоимости принадлежащих активов к 25 июля состояние Цукерберга увеличилось уже до $86,6 млрд, следует из обновляемой версии рейтинга.