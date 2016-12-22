ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,39 62,16 EUR Нал. 74,63 72,93 USD Бирж. 62,82 -0,51 EUR Бирж. 73,68 -0,30 USD ЦБ. 63,08 +0,16 EUR ЦБ. 73,75 +0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8217,70 -127,40 IMOEX 2282,84 +0,20% RTSI 1141,70 -0,18% Brent 73,93 -0,01% DJIA 25414,10 +0,68% Nasdaq 7932,24 +1,17%
Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за квартального отчета Facebook
Лента новостей
Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за квартального отчета Facebook 04:49, Бизнес СМИ сообщили о казни шести членов «Аум Синрикё» в Японии 04:32, Общество Мадуро объявил о деноминации национальной валюты Венесуэлы 04:12, Экономика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 03:58, РБК Стиль и ASUS Репортера CNN выгнали из Белого дома за «неуместные» вопросы Трампу 03:50, Политика Федор Емельяненко рассказал о поступившем ему предложении от ФБР 03:23, Общество В МВФ поприветствовали переговоры США и Еврокомиссии 03:17, Политика Россия получит $1 млрд от Нового банка развития БРИКС 02:49, Экономика Посольство обвинило США в сокрытии данных дела россиянки Бутиной 02:41, Политика Израильская армия назвала имя сбившей сирийский «Сухой» женщины 02:20, Политика Число жертв атаки ИГ в Сирии превысило 220 человек 01:57, Общество Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России 01:39, Бизнес Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 01:33, РБК и Ингосстрах Белый дом объяснил пропажу вопроса Путину из стенограммы 01:19, Политика Российские военные поблагодарили Израиль за удар по позициям ИГ в Сирии 01:07, Политика Порошенко назвал декларацию США по Крыму ответом на провокации Кремля 00:25, Политика Израиль атаковал установку по запуску ракет в Сирии 00:18, Политика Почти 50 сенаторов не внесли ни один закон за последний год 00:00, Политика Суд арестовал избивших задержанного в Брянске полицейских 25 июл, 23:52, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 25 июл, 23:50, Партнерский материал Трамп договорился с ЕС о «новой фазе» отношений вместо торговых войн 25 июл, 23:38, Экономика СМИ назвали трансфер Головина в «Монако» самым дорогим среди клубов СНГ 25 июл, 23:32, Общество Силовики задержали главу НПО имени Лавочкина 25 июл, 23:25, Общество Госсекретарь США назвал три договоренности Путина и Трампа 25 июл, 23:20, Политика Захарова прокомментировала «крымскую декларацию» США 25 июл, 23:12, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 25 июл, 22:52, РБК и IWC На Марсе обнаружили подземное озеро с подходящими для жизни условиями 25 июл, 22:46, Технологии и медиа Bloomberg обнаружил чип в подаренном Трампу мяче от Путина 25 июл, 22:43, Общество
Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за квартального отчета Facebook
Бизнес, 04:49
0
Цукерберг потерял почти $17 млрд из-за квартального отчета Facebook
Резкий обвал стоимости акций Facebook лишил Марка Цукерберга почти $17 млрд, подсчитал Bloomberg. Подобные финансовые потери могут стоить ему места в рейтинге богатейших людей планеты
Марк Цукерберг (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

Публикация квартального отчета и негативные прогнозы аналитиков привели к обвалу стоимости акций Facebook, пишет MarcetWatch. Финансовые потери ее основателя, Марка Цукерберга, по оценкам Bloomberg, могут составить почти $17 млрд.

Негативное влияние на стоимость акций оказали данные о снижении темпов роста выручки крупнейшей в мире социальной сети. Согласно данным отчета чистая прибыль компании составила $5,12 млрд по сравнению с $3,89 млрд за аналогичный период прошлого года. В то же время размер выручки Facebook за квартал ($13,04 млрд), несмотря на рост, оказался ниже ожидаемого.

Обвал акций подогрели негативные прогнозы по темпам роста прибыли. Подобную оценку высказал финансовый директор интернет-гиганта Дэвид Вейнер. «Наши общие темпы роста выручки будут продолжать замедляться во второй половине 2018 года, и мы ожидаем, что наши темпы роста выручки будут ниже в третьем и четвертом квартале по сравнению с предыдущими отчетными периодами», — приводит издание заявление топ-менеджера.

По оценкам Bloomberg, падение стоимости акций компании лишило ее основателя, Марка Цукерберга $16,8 млрд. Если снижение стоимости продолжится после открытия торгов в четверг, 26 июля, он лишится третьего места в списке богатейших людей планеты по версии агентства и опустится на шестое.

Третьего места в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg Цукерберг достиг лишь несколько недель назад, в начале июля. Тогда состояние основателя Facebook агентство оценило в $81,6 млрд, однако на фоне роста стоимости принадлежащих активов к 25 июля состояние Цукерберга увеличилось уже до $86,6 млрд, следует из обновляемой версии рейтинга.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Facebook , Акции
Главное
Российское посольство ответило на «крымскую декларацию» США Политика
Материалы по теме
Цукерберг обошел Баффета в списке миллиардеров по версии Bloomberg Бизнес
СМИ узнали о недовольстве инвесторов Facebook Цукербергом Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter