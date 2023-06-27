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Экс-главе Audi вынесли приговор по «дизельному скандалу»

Экс-главу Audi Руперта Штадлера приговорили к условному сроку по «дизельному скандалу»
На машины Audi, Volkswagen и Porsche были установлены специальные датчики, которые включали контроль за выхлопами газов лишь на время проверок, постановил суд. Бывший руководитель компании получил условный срок и штраф €1,1 млн
Volkswagen VOW3@DE
Руперт Штадлер
Руперт Штадлер (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Бывший глава Audi Руперт Штадлер приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно по «дизельному скандалу», его обвиняли в мошенничестве, пишет Spiegel.

Суд также обязал его выплатить €1,1 млн, деньги пойдут в бюджет Германии и нескольким некоммерческим организациям. Ранее Штадлер заключил сделку с прокуратурой и судом, после чего дал признательные показания. Он признал, что продажи автомобилей с измененными показателями выхлопных газов были остановлены слишком поздно. Суд заключил, что Штадлер виновен в «мошенничестве путем бездействия».

По данным следствия, двигатели около 400 машин Audi, Volkswagen и Porsche были настроены таким образом, что они проходили тесты на выбросы, но выбрасывали на дорогу больше оксида азота, чем разрешено. Руководство компании, пишет Spiegel, не хотело устанавливать баки AdBlue для очистки выхлопных газов. В прокуратуре считают, что проблема была в некорректно работающем программном обеспечении, Штадлер знал об особенностях работы системы, но допустил дальнейший сбыт автомобилей на рынки Европы и США. ПО отключало контроль за уровнем выхлопов на дороге и включало его во время проверок.

Другими обвиняемыми стали бывший руководитель отдела разработки двигателей Audi Вольфганг Хатц и старший инженер П. Прокуратура согласилась на условное заключение для Штадлера, но решила требовать реального срока для Хатца.

В 2017 году с Volkswagen взыскали в рамках этого же дела $2,8 млрд. «Кто мог пострадать от такой жадности со стороны корпорации? Насколько я понимаю, это не менеджеры VW с огромными окладами и большими бонусами. Всегда страдает маленький человек», — отметил судья.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Audi Volkswagen
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