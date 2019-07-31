Прокуратура Мюнхена обвинила экс-главу Audi из-за «дизельного скандала»

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi Руперту Штадлеру и еще трем участникам «дизельного скандала». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Трех человек обвинили в разработке двигателей для автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche, которые были оснащены некорректно работающим программным обеспечением», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что из-за нарушений в работе ПО были занижены реальные показатели выброса автомобилем вредных веществ.

Согласно заявлению, Штадлеру было известно, что ПО на машинах концерна Volkswagen работает некорректно. Таким образом его обвинили в том, что он, зная с 2015 года о дефекте, допустил дальнейший сбыт автомобилей на рынки Европы и США.