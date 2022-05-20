В России оценят целесообразность объединений налогоплательщиков

Правительству до сентября поручено представить доклад о целесообразности сохранения в России института консолидированной группы налогоплательщиков. Ранее механизм критиковала Счетная палата

Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

Правительство рассмотрит вопрос, целесообразно ли сохранить в налоговом законодательстве России институт консолидированной группы налогоплательщиков. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Правительство проведет работу совместно с «заинтересованными органами исполнительной власти субъектов», к ней также привлекут Российский союз промышленников и предпринимателей.

Доклад должен быть представлен до 1 сентября. Ответственными по нему назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы.

Институт КГН заработал в России в 2012 году. Организациям разрешили объединяться в консолидированные группы налогоплательщиков для уплаты налога на прибыль. В таком случае показатели прибыльности и убыточности всех участников КГН суммируются, и налог поступает от одного налогоплательщика — «ответственного участника».

В КГН объединялись только крупнейшие холдинги страны, к примеру «Роснефть», «Северсталь», «Газпром», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Мечел». Причиной этому был высокий порог вхождения в КГН, который установило государство: каждый из участников группы должен иметь выручку за год не менее 100 млрд руб., а размер чистых активов должен составлять более 300 млрд руб., говорил РБК адвокат, партнер BGP Litigation Александр Голиков.

Однако через три года, в 2015-м, правительство запретило создавать новые КГН, поскольку генерированные компаниями группы убытки нивелировали прибыль от налога в регионах, в которых находятся добывающие и производственные активы. Так, по данным Счетной палаты, в первый год действия механизма поступления налога на прибыль в консолидированные бюджеты регионов снизились на 43,9 млрд руб.

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В результате в 2018 году был принят закон, который с 2023 года должен упразднить институт КГН в России. Как заявили РБК в Счетной палате, основная претензия к КГН состоит в том, что налог на прибыль перераспределяется не в пользу регионов, где ведут деятельность участники таких объединений, получившие наибольший объем прибыли, а в те регионы, где находятся их основные производственные мощности и больше работников (фонд оплаты труда).