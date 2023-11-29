«Ведомости» узнали, что основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю

Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю, которая на конец 2020 года составляла 55,4%, узнали «Ведомости». Среди потенциальных покупателей газета называет X5 Group, Qiwi, Сбербанк и «Тинькофф банк»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль ищет покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал» (юрлицо СДЭК; у Гольдорта было 55,44%, по данным СПАРК на конец 2020 года), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты в компании — партнере СДЭК, речь идет о выходе из ООО только самого Гольдорта, другие совладельцы — Вячеслав Пиксаев (37%, по данным СПАРК на июль 2023 года), Инна Яковлева (6,5% на июль 2023 года), Евгений Цацура (1% на октябрь 2020 года) — продавать доли не намерены. Интересы Гольдорта в переговорах представляет ООО «Тайга капитал», добавил источник.

СДЭК постоянно исследует рынок и стратегические альтернативы, анализирует собственную инвестиционную привлекательность и открыта к стратегическим партнерствам, сообщил «Ведомостям» Гольдорт, не ответив прямо на вопрос о продаже собственной доли.

Переговоры о покупке доли Гольдорта в первом полугодии 2023 года вели Совкомбанк через своего бывшего председателя правления Кирилла Соколова, «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi, рассказал собеседник газеты в партнере СДЭК и подтвердил близкий к компании источник. Сделкой также интересовались «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и конкурент компании «Деловые линии», добавил источник близкий к СДЭК.

«Гольдорт лично рассылал письма с предложением о выкупе его доли контрагентам, иногда письма попадали к непрофильным сотрудникам — например, из отдела маркетинга и продаж», — рассказали собеседники газеты.

Кроме этого, по словам источника в компании-партнере СДЭК, активные переговоры по покупке доли логистического оператора в течение последнего месяца ведет сервис доставки 5post. «Ведомости» уточняют, что этой компанией через ООО «Корпоративный центр икс 5» владеет нидерландская головная структура X5 Group. 5post занимается логистикой через постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») была основана в 2000 году Гольдортом и Пиксаевым, работает по модели франшизы. На конец первого полугодия 2023 года СДЭК имела свыше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране (3800 в России). За январь—сентябрь выручка «СДЭК глобал» по РСБУ выросла год к году на 32,6% до 23 млрд руб., чистая прибыль — почти в 2 раза до 1,18 млрд руб.

В 2021 году СДЭК заявила о планах выйти на IPO на горизонте 2–3 лет. Тогда оценка стоимости компании находилась на уровне $200 млн (около 18 млрд руб.), напомнил источник, близкий к СДЭК. Но оценка по-прежнему непонятна из-за отсутствия реальных активов у компании, добавил он. У СДЭК одна из самых популярных франшиз ПВЗ на рынке, что затрудняет оценку того, сколько из более чем 4300 ПВЗ их собственные, уточнил собеседник «Ведомостей» на логистическом рынке.

Леонид Гольдорт — выпускник Новосибирского технического университета, после окончания которого начал предпринимательскую деятельность. В 1999 году Леонид открыл интернет-магазин, создав специально для него службу экспресс-доставки. В 2000 году совместно с Пиксаевым основал СДЭК. В настоящее время компания занимает 27 место в рейтинге франшиз Forbes.

«В этом году мы сделаем 70 млрд руб., средние темпы роста за последние 17 лет — 48% год к году. Людей в штате около 6000, людей с франчайзи около 40000. Франчайзи — это 3000 с небольшим предпринимателей и это 4500 точек, которые они открыли, и 31 стана присутствия», — говорил Гольдорт в ноябре этого года.

В том же интервью бизнесмен, отвечая на вопрос о том, как СДЭК будет развиваться в ближайшее время, заявил: «Мы хотим отстроится от просто логистов. Мы хотим создать экосистему с хорошим фулфилментом, крутым интерфейсом и удобным личным кабинетом, разработать сильные IT-продукты, которые будут поддерживать e-commerce в принципе. Наша цель — завоевать рынок логистики, а не отвоевать долю рынка у маркетплейсов».