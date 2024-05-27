«Автодом» выпустит машины под своим брендом на бывшем заводе Mercedes

Автохолдинг «Автодом», купивший завод Mercedes в Подмосковье, будет выпускать на нем автомобили под собственным брендом. В перспективе — вывести на рынок до восьми новых моделей

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Российский автодилер «Автодом» (владеет бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово) будет выпускать автомобили под собственной маркой, рассказал РБК гендиректор и совладелец компании Андрей Ольховский.

«Мы планируем производить автомобили под собственной маркой. На сегодняшний день мы точно планируем запуск одного бренда, а дальнейшие действия будут зависеть и от продаж, и от загрузки мощностей предприятия, и от партнеров, которых мы продолжим привлекать в развитие нашего проекта. В перспективе мы готовы вывести на рынок до восьми моделей», — отметил Ольховский.

Он уточнил, что завод уже перезапущен и ведется тестовая сборка автомобилей. «На ближайшее время задачи — провести необходимую работу, чтобы конечный продукт прошел техническую экспертизу и получил сертификацию и все необходимые документы. Чтобы как можно быстрее запустить продажи и довести наш автомобиль до российского потребителя», — уточнил бизнесмен. Предстоит также определить пул будущих дилеров, заключить с ними контракты, привести точки продаж к новым стандартам бренда. «Это займет время, но я уверен, что все это будет сделано уже в этом году. Всю информацию мы будем сообщать дополнительно в официальных релизах», — добавил Ольховский.

Объем выпуска Как рассказывал Ольховский в интервью «Коммерсанту» в начале этого года, запланированный объем выпуска на 2024 год — 30 тыс. автомобилей. Такова проектная мощность завода. Ольховский отмечал, что переговоры о локализации велись со всеми китайскими брендами, представленными на российском рынке, кроме Haval. Также он отметил, что объем 2024 года будет собран крупноузловой сборкой, когда на завод уже приходят окрашенные кузова. Осенью прошлого года российские СМИ сообщали, что основным претендентом на локализацию стал Chery.

Локализация

Сейчас Ольховский по-прежнему не готов называть партнеров. «Мы планируем производить порядка восьми моделей. Естественно, все они не будут производится одномоментно. Мы будем постепенно вводить модели в технологическую цепочку, расширять объем производства, строить новые сборочные пространства, новые линии окраски. По моим прогнозам, эта цель будет достигнута к концу следующего года. Далее планируется увеличение в три раза мощностей завода», — рассказывает он.

«Автодом» хочет взять на себя обязательства по локализации части компонентов своих автомобилей в рамках СПИКа с Минпромторгом (специальный инвестиционный контракт, предполагающий компенсацию оплаты утильсбора взамен локализации ряда компонентов или технологий). «Мы планируем держать фокус на электронные компоненты и компоненты для систем управления автомобилем. Это могут быть детали подвески, системы пассивной безопасности и все то, что является наиболее технологичным и наукоемким процессом. В рамках отдельных процессов мы даже разрабатываем собственную линию автомобильных запчастей», — отметил Ольховский.

Точный размер планируемых инвестиций по СПИКу он не назвал, но уточнил, что сумма может составить порядка 10 млрд руб.

Как уходил Mercedes

Российские активы Mercedes-Benz перешли во владение группы компаний «Автодом» в апреле 2023 года. Автодилер получил в собственность подмосковный завод марки в Есипово, а также официального российского дистрибьютора, корпоративный банк и лизинговую «дочку» бренда в России. Производство на заводе было прекращено еще в марте 2022 года из-за начала специальной военной операции России на Украине. Тогда же компания прекратила и официальный импорт авто в Россию.

В «Автодоме» сообщали, что Mercedes получил опцион на обратный выкуп российского бизнеса по рыночной цене. Ранее на заводе в Есипово собирали седаны E-Class, кроссоверы GLC, GLE и GLS.

Как заходил Chery

Китайский Chery уже не первый раз пытается локализоваться в России. Еще до военной операции компания выпускала пилотные партии автомобилей с калининградского завода «Автотор» (проект не состоялся). «Ведомости» писали о планах Chery локализоваться на Ульяновском автозаводе «Соллерса» и об отказе китайцев от этих планов из-за санкций в 2022 году.

В августе 2023 года вице-президент Chery International, председатель совета директоров «Чери автомобили рус» Сунь Луцюань рассказывал газете о том, что производитель рассчитывает выбрать партнерский завод в России до конца 2023 года. Но и этого не произошло. При этом автомобили, выпускаемые с петербургского завода экс-Nissan, представляют собой копии китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro.

Chery наряду с Geely и Great Wall (Haval) является одним из основных китайских игроков российского легкового авторынка. В 2023 году в стране продано 118 950 автомобилей Chery, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом, по данным аналитического агентства «Автостат». В результате, Chery стала лидером на рынке среди всех иностранных автопроизводителей, а рыночная доля марки достигла 11,2% (в 2022 году — 6,3%). По итогам прошлого года марка уступает по продажам только Lada (но по данным Ассоциации европейского бизнеса, еще и Haval). Еще в 2021 году китайский концерн занимал 13-ю строчку в рейтинге.