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Бизнес ,  
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Дерипаска назвал бредом сообщения о выдвижении на пост бизнес-омбудсмена

Так бизнесмен прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что он может стать следующим бизнес-омбудсменом, после того как эту должность досрочно покинет Борис Титов
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель En+ Олег Дерипаска заявил, что считает бредом сообщения о том, что его кандидатура рассматривается на пост бизнес-омбудсмена, передал РБК представитель бизнесмена.

«Полный бред, у меня нет таких амбиций», — передал слова бизнесмена представитель.

О том, что следующим бизнес-омбудсменом может стать Дерипаска, написала газета «Ведомости» со ссылкой на человека в окружении нынешнего бизнес-омбудсмена Бориса Титова и собеседников, близких к «Деловой России» и администрации президента. Также собеседники газеты назвали кандидатуру бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой. По данным «Ведомостей», Титов, полномочия которого истекают в июне 2022 года, может досрочно покинуть свой пост. Титов планирует сосредоточиться на избирательной кампании «Партии роста», председателем которой он является, перед сентябрьскими выборами в Госдуму, рассказали собеседники газеты.

В аппарате Титова сообщили РБК, что «слухи не комментируют». РБК также обратился за комментарием к Татьяне Минеевой.

Выступая в мае на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, Титов заявил, что не будет выдвигаться на пост омбудсмена в 2022 году. «Моя позиция остается прежней: нельзя оставаться, прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом», — заявил он.

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В декабре прошлого года Титов в интервью «Интерфаксу» допускал, что может пойти на выборы в Госдуму, если «Партия роста», председателем которой он является, посчитает, что его участие поможет достичь лучшего результата. При этом Титов отмечал, что он «прежде всего предприниматель и омбудсмен».

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Федеральный бизнес-омбудсмен назначается президентом России сроком на пять лет, один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд. В 2012 году первым уполномоченным по правам предпринимателей в России стал Борис Титов. В 2017 году он был переназначен на эту должность указом президента Владимира Путина.

Авторы
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова, Анастасия Батманова Анастасия Батманова, Майя Бобенко Майя Бобенко, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
омбудсмен Борис Титов Олег Дерипаска
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