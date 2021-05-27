Дерипаска назвал бредом сообщения о выдвижении на пост бизнес-омбудсмена

Так бизнесмен прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что он может стать следующим бизнес-омбудсменом, после того как эту должность досрочно покинет Борис Титов

Олег Дерипаска (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель En+ Олег Дерипаска заявил, что считает бредом сообщения о том, что его кандидатура рассматривается на пост бизнес-омбудсмена, передал РБК представитель бизнесмена.

«Полный бред, у меня нет таких амбиций», — передал слова бизнесмена представитель.

О том, что следующим бизнес-омбудсменом может стать Дерипаска, написала газета «Ведомости» со ссылкой на человека в окружении нынешнего бизнес-омбудсмена Бориса Титова и собеседников, близких к «Деловой России» и администрации президента. Также собеседники газеты назвали кандидатуру бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой. По данным «Ведомостей», Титов, полномочия которого истекают в июне 2022 года, может досрочно покинуть свой пост. Титов планирует сосредоточиться на избирательной кампании «Партии роста», председателем которой он является, перед сентябрьскими выборами в Госдуму, рассказали собеседники газеты.

В аппарате Титова сообщили РБК, что «слухи не комментируют». РБК также обратился за комментарием к Татьяне Минеевой.

Выступая в мае на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, Титов заявил, что не будет выдвигаться на пост омбудсмена в 2022 году. «Моя позиция остается прежней: нельзя оставаться, прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом», — заявил он.