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Экспорт швейцарских часов упал более чем на 80%

Экспорт сократился во всех категориях — от самых дешевых до элитных, а обвал поставок на рынок США сделал крупнейшим рынков для швейцарских производителей часов материковый Китай
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Общая стоимость часов, отправленных швейцарскими производителями на экспорт в апреле 2020 года, составила 328,8 млн швейцарских франков ($339,3 млн), что на 81,3% меньше, чем было годом ранее (1,759 млрд франков). Об обвале экспорта сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности (ФШЧП), объединяющая около 90% всех производителей и продавцов часов в стране).

В сообщении ФШЧП подчеркивается, что экспорт сократился во всех категориях — от самых дешевых до элитных. По данным Федерации, всего в апреле за границу было поставлено 338 тыс. выпущенных в Швейцарии наручных часов, что на 78,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года, а их стоимость упала на 82,1% — до 299,3 млн франков.

При этом в денежном выражении сильнее всего — на 90,3% — упали экспортные поставки наручных часов, сделанных из золота и стали, а физически — поставки наручных часов из «других» (то есть не из драгоценных металлов, стали или других металлов) материалов — на 83,5%.

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Фото: Joe Raedle / Getty Images

Резкое сокращение поставок швейцарских часов в США (на 86,4%), Японию (на 85,9%), Гонконг (на 83,2%), Германию (на 82,1%) и Южную Корею (минус 68,6%) привело к тому, что крупнейшим рынком сбыта для швейцарских часовых компаний стал материковый Китай. В апреле поставки часов сюда сократились в годовом исчислении всего на 16,1% — до 110,3 млн швейцарских франков в стоимостном выражении. В результате доля китайского рынка увеличилась до 33,5%, тогда как еще в марте составляла только 11,5%, а в 2019 году — 9,2%.

В общей сложности в 2019 году Швейцария отправила на экспорт часы стоимостью 21,68 млрд франков, что на 2,4% выше показателя 2018 года. Спад поставок в начале 2020 года объяснялся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к сокращению туристических потоков и падению доходов потенциальных покупателей. В марте 2020 года объем поставок швейцарских часов на экспорт сократился в стоимостном выражении на 21,9%, а физические поставки — сразу на 43,1%. При этом в отчете ФШЧП отмечалось, что в апреле ожидается «опустошение».

Автор: Евгений Калюков
Теги: швейцарские часы, Швейцария, коронавирус
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