Фонд защиты дольщиков возглавит выходец из московской команды Хуснуллина

Набсовет госкомпании «Дом.РФ» рекомендовал экс-главу Москомстройинвеста Константина Тимофеева на пост гендиректора Фонда защиты прав дольщиков. Он сменит на этом посту экс-министра регионального развития Олега Говоруна

Константин Тимофеев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков) может возглавить Константин Тимофеев, восемь лет работавший в московской мэрии, рассказал РБК источник, близкий к госкомпании «Дом.РФ». Кандидатура Тимофеева была предложена на наблюдательном совете «Дом.РФ» в понедельник, 25 мая, уточнил собеседник РБК.

Наблюдательный совет по итогам заседания рекомендовал предложить правительству назначить Тимофеева на пост генерального директора, подтвердил информацию источник РБК, близкий к фонду.

Фонд защиты прав дольщиков подконтролен напрямую правительству, но входит в периметр «Дом.РФ», которую сейчас возглавляет бывший вице-премьер Виталий Мутко. Нынешний глава фонда, Олег Говорун, занимает также пост заместителя гендиректора «Дом.РФ». О том, что Говорун написал заявление об увольнении стало известно в начале мая. До Говоруна фонд возглавлял тогдашний руководитель «Дом.РФ» Александр Плутник.

В пресс-службе фонда и «Дом.РФ» отказались от комментариев.

Тимофеев в апреле вошел в состав совета директоров банка «Дом.РФ». С февраля 2011 года до декабря 2018-го он возглавлял Комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). В то время вице-премьер Марат Хуснуллин руководил строительным комплексом Москвы в должности вице-мэра столицы.