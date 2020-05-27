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Фонд защиты дольщиков возглавит выходец из московской команды Хуснуллина

Набсовет госкомпании «Дом.РФ» рекомендовал экс-главу Москомстройинвеста Константина Тимофеева на пост гендиректора Фонда защиты прав дольщиков. Он сменит на этом посту экс-министра регионального развития Олега Говоруна
Константин Тимофеев
Константин Тимофеев (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд защиты прав дольщиков) может возглавить Константин Тимофеев, восемь лет работавший в московской мэрии, рассказал РБК источник, близкий к госкомпании «Дом.РФ». Кандидатура Тимофеева была предложена на наблюдательном совете «Дом.РФ» в понедельник, 25 мая, уточнил собеседник РБК.

Наблюдательный совет по итогам заседания рекомендовал предложить правительству назначить Тимофеева на пост генерального директора, подтвердил информацию источник РБК, близкий к фонду.

Фонд защиты прав дольщиков подконтролен напрямую правительству, но входит в периметр «Дом.РФ», которую сейчас возглавляет бывший вице-премьер Виталий Мутко. Нынешний глава фонда, Олег Говорун, занимает также пост заместителя гендиректора «Дом.РФ». О том, что Говорун написал заявление об увольнении стало известно в начале мая. До Говоруна фонд возглавлял тогдашний руководитель «Дом.РФ» Александр Плутник.

В пресс-службе фонда и «Дом.РФ» отказались от комментариев.

Тимофеев в апреле вошел в состав совета директоров банка «Дом.РФ». С февраля 2011 года до декабря 2018-го он возглавлял Комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). В то время вице-премьер Марат Хуснуллин руководил строительным комплексом Москвы в должности вице-мэра столицы.

После ухода из мэрии Тимофеев стал вице-президентом по качеству «Гражданских самолетов Сухого». В пресс-службе этой компании отказались от комментариев.

До прихода на госслужбу Тимофеев работал в банковской сфере: 12 лет был председателем правления казанского ИнтехБанка (в 2017-м году у банка была отозвана лицензия), после этого возглавил московский филиал банка «Ак Барс».

Хуснуллин возглавляет наблюдательные советы Фонда защиты прав дольщиков и «Дом.РФ».

Представитель Марата Хуснуллина также отказался комментировать информацию про кандидатуру на пост главы фонда, добавив, что дата проведения набсовета пока не определена.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован осенью 2017 года. В планах фонда решить проблемы всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. В фонде аккумулируются средства компенсационного фонда, в который застройщики отчисляют 1,2% с каждой проданной квартиры, если жилой комплекс строится без применения эскроу-счетов. За время существования фонда застройщики перечисли в него более 43 млрд руб. Еще почти 63 млрд руб. на конец прошлого года были выделены фонду государством: 43,4 млрд из федерального бюджета, остальное — из региональных (в основном из бюджета Московской области).

В конце апреля фонд по поручению президента Владимира Путина был дофинансирован еще на 30 млрд руб. На эти деньги планируется решить проблемы до 10 тыс. обманутых дольщиков до конца 2021 года. Всего в жилье, которое включено в реестр проблемных объектов, вложили свои средства 200 тыс. дольщиков.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Мария Кокорева
Теги: обманутые дольщики, Дом.РФ, Фонд защиты прав дольщиков ..., «Гражданские самолеты Сухого», ГСС, Марат Хуснуллин, Виталий Мутко, Олег Говорун
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