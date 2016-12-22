Подрядчики «Ангстрем-Т» Леонида Реймана решили обанкротить компанию

«Ангстрем-Т» — проект экс-министра связи Леонида Реймана по созданию в Зеленограде производства микросхем — получил иски о банкротстве. Основной кредитор проекта, ВЭБ, проводит аудит компании для определения дальнейших действий

Фото: angstrem-t.com

Микроэлектронное банкротство

С заявлением о банкротстве «Ангстрем-Т» в Арбитражный суд Москвы обратилась компания «Хай Тек Инжиниринг», следует из картотеки дел. После подачи заявления в качестве истца к нему присоединился «СмартПарк»: еще в феврале, согласно материалам Федресурса, эта компания уведомила «Ангстрем-Т» о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Проект «Ангстрем-Т» появился в 2005 году и, согласно описанию в его отчетных документах за 2007 год, был инициирован президентом России и поддерживался Советом безопасности и правительством. Его суть — создание в Зеленограде первого российского контрактного производства интегральных схем с проектными нормами 130–90 нанометров (нм) и с перспективой развития и перехода на уровень 65 нм (схемы используются, в частности, для производства смартфонов, планшетов и другой электроники). «Ангстрем-Т» рассматривает себя в качестве первой в России системной компании, готовой предоставить заказчику весь комплекс услуг — от дизайна и прототипирования до производства», — говорилось в описании проекта.

«Ангстрем-Т» запускался с участием материнской компании — АО «Ангстрем», которое специализируется на изготовлении продукции преимущественно в рамках гособоронзаказа, например для «Роскосмоса», «Росатома», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и других организаций. С 1960-х у АО «Ангстрем» есть и свое производство там же, в Зеленограде: на нем, в частности, выпускались инте​гральные схемы «Тропа» и «Посол» для космической станции, долетевшей до Луны, а также карманной игры «Электроника» («Ну, погоди!»).

Кто является владельцем обеих компаний — «Ангстрем» и «Ангстрем-Т», — долгое время не раскрывалось, но участники рынка связывали их с бывшим министром связи и информационных технологий Леонидом Рейманом (занимал эту должность с 1999 года, когда это было Министерство информационных технологий и связи, до 2008 года). Сейчас, по данным СПАРК, Рейман является бенефициаром «Ангстрем-Т» (в частности, через кипрскую «Руника Инвестментс Лтд» и ООО «Альтернатива Капитал»). ​АО «Ангстрем» не раскрывает актуальную структуру акционеров: в списках аффилированных лиц компании лишь указано, что 25% компании принадлежит «дочке» ГК «Ростех» — «Росэлектронике». По словам представителя «Росэлектроники», другими акционерами «Ангстрема» являются: принадлежащая АФК «Система» «РТИ Микроэлектроника» (10,9%), еще одна структура «Ростеха» «НИИРК-Инвест» (4,99%) и «Группа Ангстрем» Леонида Реймана (0,5%). Контрольный пакет (51%) находится в Национальном расчетном депозитарии, состав его владельцев не раскрывается, а оставшиеся акции — у неустановленных лиц. Из семи членов совета директоров «Ангстрема» в 2017 году три были связаны со структурами бывшего министра: сотрудник «Альтернативы Капитал» Екатерина Истомина, бывший гендиректор «Ангстрем-Т» Константин Носов и сотрудник «ЗелИнтегро» (принадлежит «Альтернативе Капитал») Александр Шумский.

Леонид Рейман (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Макрокредит

Первоначальный план реализации проекта «Ангстрем-Т» предусматривал ввод комплекса в эксплуатацию в 2010 году и объем производства на уровне 9–11 млрд руб. в год начиная с первого года работы. Но в срок завод запущен не был — коммерческий запуск проекта состоялся лишь в августе 2016 года. «После нескольких лет непростого строительства, закупки необходимого оборудования, налаживания технологических процессов мы сейчас фактически видим уже переход к выпуску продукции», — отмечал тогда присутствовавший на открытии комплекса глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

О первом контракте «Ангстрем-Т» стало известно только в мае этого года: в рамках последнего Петербургского международного экономического форума дистрибьютор высокотехнологичной продукции Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd договорился с российским предприятием о поставке в Китай микроэлектроники для смартфонов, планшетов и другой потребительской электроники. Общая сумма контрактов — $36 млн. Объем поставок — 10 тыс. пластин в месяц, срок действия контрактов — до 2020 года с возможностью пролонгации.

Финансировался проект за счет кредита от Внешэкономбанка на сумму €815 млн. Процентная ставка по нему составляла 8,5% годовых, срок действия — до 31 декабря 2027 года. Предполагалось, что «Ангстрем-Т» произведет первый платеж по кредиту ВЭБа в размере €400 тыс. в конце декабря 2014 года, а затем раз в полгода будет выплачивать по €35 млн до конца 2027 года. Но сроки несколько раз корректировались. В 2015 году представитель предприятия заявлял, что первый платеж должен пройти в июне того же года. В последний раз наблюдательный совет ВЭБа принял решение изменить дату начала погашения основного долга «Ангстрем-Т» в июле 2017 года, говорилось в сообщении банка. Новая дата и размер платежа там не указывались.

По словам источника РБК, близкого к компании, платеж был перенесен на июль 2018 года. Еще два источника, знакомых с ситуацией, рассказали, что сейчас банк проводит аудит в «Ангстрем-Т», а решения о его дальнейшей судьбе будут приниматься в августе. Запрос котировок на проведение финансово-технического аудита банк публиковал в мае. Согласно данным СПАРК, в качестве обеспечения кредита в залоге у ВЭБа находятся оборудование завода и само здание. В пресс-службе банка от комментариев отказались.

Выручка «Ангстрем-Т» в 2016 году (последние доступные данные по РСБУ) составила 56,6 млн руб., чистая прибыль — 10,09 млн руб. Компания выступает ответчиком по 52 искам на сумму 458,5 млн руб. Обе обратившиеся с заявлением о банкротстве компании — подрядчики «Ангстрем-Т», уже получившие по суду право требований. «Хай Тек Инжиниринг», которой компания должна 6,7 млн руб., занималась подключением вытяжных систем, «СмартПарк» (4,6 млн руб.) выполнял работы, связанные с расширением функционала платежной карты «Мир».

«Контракты нельзя рассматривать как способ погашения задолженности. Очевидно, что предприятие, которое только запускается, неспособно обеспечить стабильный денежный поток. Этот вопрос должны решать акционеры», — говорит глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Он предупреждает, что от банкротства никто не выиграет, в том числе и кредиторы. «В текущем составе налажена работа, запущено производство. В случае банкротства инвестиции, которые были сделаны, просто обесценятся, поскольку на реорганизацию предприятия уйдут годы», — указал он.

Представители «СмартПарка», «Хай Тек Инжиниринга» и «Ангстрем-Т» отказались отвечать на связанные с иском вопросы РБК.