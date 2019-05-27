«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,46 -0,02 EUR Бирж. 72,15 -0,11 Brent 69,14 +1,65% USD Нал. 64,90 64,11 EUR Нал. 72,62 71,86 USD ЦБ 64,46 -0,15 EUR ЦБ 72,19 -0,13 EUR/USD 1,1191 -0,0014 BTC/USD Бирж. 8 829,10 +96,40 IMOEX 2 626,90 +0,29% RTSI 1 283,94 +0,38% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Акрон ₽5 100 (+11,5%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Акрон ₽5 100 (+11,5%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 64,46 (-0,15) Quote, 14:01
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 72,19 (-0,13) Quote, 14:01
Baring Vostok заявил о планах передать прошение об участии Калви в ПМЭФ Экономика, 16:58 В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров Общество, 16:54 Что делать, если на машину упадет дерево Авто, 16:52 От 180 и выше: самые высокие голливудские актрисы Спецпроект РБК PINK, 16:52 Только для своих: как перестать тратить деньги на лишнюю рекламу РБК и МегаФон, 16:50 Коломойский пообещал поддержать Тимошенко на выборах в Раду Политика, 16:39 ЮниКредит Банк подключился к Системе быстрых платежей Финансы, 16:37 «Версия Чайки»: зачем ехать в Чехов на новый променад-спектакль Стиль, 16:32 Замминистра здравоохранения обогнала Скворцову по доходам почти в 5 раз Общество, 16:31 «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 16:29 Стилист Зверев обжаловал штраф за пикет в защиту Байкала Общество, 16:27 Власти Хакасии назвали вопиющим нападение на репортера «Россия-24» Общество, 16:20 «Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным Бизнес, 16:16 Россиянка отыгралась после 0:6 и выбила Возняцки с «Ролан Гаррос» Спорт, 16:14
Бизнес ,  
0 
«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным
«ВТБ Капитал» прогнозировал рост спроса на сталь на 5% с 2019 года благодаря реализации нацпроектов. «Северсталь» придерживается более консервативного прогноза в 2–3% до 2025 года
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.

«Мы считаем, что прогноз металлопотребления, учитывающий в полном объеме национальные проекты, это пока не базовый, а Upside-сценарий», — написал гендиректор компании Александр Шевелев в своем Facebook. Он объяснил это тем, что список проектов носит предварительный характер и многие из них не готовы к запуску, а инвестиции правительства в инфраструктуру могут привести к вытеснению частных вложений, поскольку будут конкурировать одни и те же ресурсы. «Требуется серьезное финансирование, источники которого, в целом, понятны, но зависят от макроэкономической ситуации и способности привлечь частный капитал», — указал Шевелев.

По его словам, прогноз «Северстали» по спросу на сталь более консервативен. «Мы полагаем, что CAGR (среднегодовой темп роста) спроса на сталь составит 2–3% до 2025 года», — указал Шевелев. Ранее компания прогнозировала на 5 лет повышение в 1%.

Бизнес
ВТБ оценил дополнительные доходы металлургов от нацпроектов в $2 млрд

На прошлой неделе аналитики «ВТБ Капитала» подсчитали, что реализация нацпроектов общим бюджетом в размере $400 млрд (2,8 трлн руб.) в 2019–2025 годах увеличит спрос на сталь и принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли в 2025 году. По их данным, прямое влияние на рынок стали окажут инфраструктурные проекты стоимостью $170 млрд, дополнительный эффект окажут поддержка промышленного экспорта и строительство недвижимости. Аналитики указали, что благодаря этому спрос на сталь будет расти на 5% с 2019 года, а к 2025 году увеличится на 14 млн т в год.

Больше всего от этого, по оценке аналитиков, выиграют «Северсталь» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), так как для них российский рынок является ключевым, а продукция с добавленной стоимостью занимает большую долю в поставках.

Авторы: Юлия Выродова, Светлана Бурмистрова
Теги: «Северсталь», сталь, рост спроса, нацпроекты
Материалы по теме
Российские металлурги оценили потери отрасли в 500 млрд руб. за пять лет
Экономика
ВТБ оценил дополнительные доходы металлургов от нацпроектов в $2 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter