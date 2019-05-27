«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным

«ВТБ Капитал» прогнозировал рост спроса на сталь на 5% с 2019 года благодаря реализации нацпроектов. «Северсталь» придерживается более консервативного прогноза в 2–3% до 2025 года

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«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.

«Мы считаем, что прогноз металлопотребления, учитывающий в полном объеме национальные проекты, это пока не базовый, а Upside-сценарий», — написал гендиректор компании Александр Шевелев в своем Facebook. Он объяснил это тем, что список проектов носит предварительный характер и многие из них не готовы к запуску, а инвестиции правительства в инфраструктуру могут привести к вытеснению частных вложений, поскольку будут конкурировать одни и те же ресурсы. «Требуется серьезное финансирование, источники которого, в целом, понятны, но зависят от макроэкономической ситуации и способности привлечь частный капитал», — указал Шевелев.

По его словам, прогноз «Северстали» по спросу на сталь более консервативен. «Мы полагаем, что CAGR (среднегодовой темп роста) спроса на сталь составит 2–3% до 2025 года», — указал Шевелев. Ранее компания прогнозировала на 5 лет повышение в 1%.

На прошлой неделе аналитики «ВТБ Капитала» подсчитали, что реализация нацпроектов общим бюджетом в размере $400 млрд (2,8 трлн руб.) в 2019–2025 годах увеличит спрос на сталь и принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли в 2025 году. По их данным, прямое влияние на рынок стали окажут инфраструктурные проекты стоимостью $170 млрд, дополнительный эффект окажут поддержка промышленного экспорта и строительство недвижимости. Аналитики указали, что благодаря этому спрос на сталь будет расти на 5% с 2019 года, а к 2025 году увеличится на 14 млн т в год.