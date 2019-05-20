ВТБ оценил дополнительные доходы металлургов от нацпроектов в $2 млрд

По оценке аналитиков «ВТБ Капитала», российские металлурги заработают на национальных проектах около $2 млрд в 2025 году. Больше всего получат «Северсталь» Алексея Мордашова и Магнитогорский меткомбинат Виктора Рашникова

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Реализация национальных проектов общим бюджетом в $400 млрд (25,8 трлн руб.) в 2019–2025 годах, утвержденных в рамках майского указа президента Владимира Путина, увеличит спрос на сталь и принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли (EBITDA) в 2025 году, подсчитали аналитики «ВТБ Капитала». В 2018 году EBIТDA всей сталелитейной отрасли составил $10 млрд.

«По нашему мнению, рынок недооценил пока объявленные правительством в прошлом году нацпроекты. Прямое влияние на рынок стали окажут инфраструктурные проекты стоимостью $170 млрд, дополнительный эффект окажут также поддержка промышленного экспорта и строительство объектов недвижимости, на которые заложено еще $32 млрд», — говорится в обзоре «ВТБ Капитала».

Благодаря этому спрос на сталь будет расти примерно на 5% уже с 2019 года и увеличится на 14 млн т в год к 2025 году. При этом больше всего от этого выиграют «Северсталь» Алексея Мордашова и Магнитогорский меткомбинат (ММК) Виктора Рашникова, поскольку для них российский рынок является ключевым, а продукция с добавленной стоимостью занимает большую долю в их поставках.

Аналитики «ВТБ Капитала» сомневаются в планах правительства направить на инфраструктурные проекты около 1,4 трлн руб. уже в этом году, поскольку на данный момент было потрачено лишь 10% этой суммы. «В то же время мы видим жесткое давление со стороны президента, премьер-министра и правительства в целях ускорения процесса. На наш взгляд, все объясняется пословицей «русские долго запрягают, но быстро едут», — заключают эксперты.