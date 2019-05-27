Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски уточняет, что тот вступит в должность в середине июня. Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК.
В апреле этого года «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», стала крупнейшим акционером «Ленты».
В пресс-службе «Утконоса» информацию о назначении Перекальски не комментируют. Сам топ-менеджер также воздержался от комментариев.
В августе прошлого года Перекальски стал консультантом по маркетингу и цифровым технологиям «Магнита». В пресс-службе этой сети сообщили, что на данный момент Перекальски не оказывает «Магниту» консультационных услуг.