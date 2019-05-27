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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Новым гендиректором принадлежащего Алексею Мордашову «Утконоса» станет Дэнни Перекальски, в прошлом гендиректор Ozon. Судьба российского лидера продуктовой онлайн-розницы теперь, по мнению экспертов, будет тесно связана с «Лентой»
Фото: Тихомиров Станислав / ТАСС

Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы. Знакомый Перекальски уточняет, что тот вступит в должность в середине июня. Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК.

В апреле этого года «Севергрупп» Алексея Мордашова, владельца «Утконоса», стала крупнейшим акционером «Ленты».

В пресс-службе «Утконоса» информацию о назначении Перекальски не комментируют. Сам топ-менеджер также воздержался от комментариев.

В августе прошлого года Перекальски стал консультантом по маркетингу и цифровым технологиям «Магнита». В пресс-службе этой сети сообщили, что на данный момент Перекальски не оказывает «Магниту» консультационных услуг.

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«Утконос» является безоговорочным лидером продовольственной онлайн-розницы, напоминает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его оценке, в 2018 году выручка ретейлера выросла на 6%, до 8,8 млрд руб.

«Утконос» на протяжении всего времени своего существования был операционно убыточной компанией, несмотря на многочисленные попытки смены стратегии развития и перезагрузки бизнеса, напоминает независимый аналитик рынка ретейла Наталья Колупаева. Она не исключает, что после покупки «Ленты» парадигма дальнейшего развития «Утконоса» может кардинально измениться. По ее мнению, «Лента» будет играть роль флагмана, поскольку этот бизнес несопоставимо больший по масштабу и прибыльный. Выручка «Ленты» в 2018 году составила 413,5 млрд руб., что на 13,2% больше результатов 2017 года.

«Утконос» может отказаться от собственных закупок и как оптовик получать товары с распределительных центров «Ленты», соглашается Бурмистров.

Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в объединение исключительно закупок не верит. Он убежден, что структуры Мордашова купили «Ленту» именно с перспективной полного объединения. Сейчас «Лента» работает в онлайн-сегменте через партнеров, что, по мнению Нигматуллина, вряд ли может быть эффективно. При объединении компании смогут развивать инфраструктуру, сократить сроки доставки, дополнить ее новыми сервисами, указывает эксперт.

Подробности — в материале РБК Pro.

Автор: Ольга Дубравицкая
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