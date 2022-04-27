Экспорт швейцарских часов в Россию обвалился почти полностью уже в марте

Российский рынок практически потерял швейцарские часы. Вскоре после начала спецоперации производители отказались от поставок, а позднее Швейцария присоединилась к санкциям ЕС. В итоге ее экспорт часов в Россию упал на 95,6%

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В марте 2022 года поставки швейцарских часов в Россию упали на 95,6%, денежный объем экспорта составил менее 1 млн швейцарских франков (около $1 млн), следует из данных Федерации швейцарской часовой промышленности. Потери рынка составили около 20,6 млн швейцарских франков ($22,2 млн), годом ранее, по оценке ассоциации, на Россию приходился 1% всего экспорта часов из Швейцарии.

Крупнейшие производители швейцарской часовой индустрии остановили экспорт продукции из-за начала специальной военной операции на Украине в первых числах марта. 8 марта о приостановке поставок заявила компания Rolex (на нее, по данным Statista, приходится 25% российского сегмента роскоши в часах и украшениях), а чуть раньше об этом объявили компании Swatch Group (марки Swatch, Omega, Longines, Tissot) и Richemont (Cartier, Van Cleef & Aprels, Montblanc). На продажи в России в выручке этих часовых домов приходилось менее 2–3%, оценивали аналитики Morgan Stanley.

Буквально спустя десять дней Швейцария присоединилась к санкциям ЕС, включающим запрет на экспорт предметов роскоши дороже €300, а значит и дальнейших поставок большой части товаров швейцарских часовых мануфактур не будет.

За весь 2021 год объем экспорта наручных часов в Россию вырос год к году на 35,3% и составил 261 млн швейцарских франков ($284,3 млн), оценивала ранее Федерация швейцарской часовой промышленности.

В целом мировой экспорт часов из Швейцарии в марте 2022 года вырос на 11,8% немного превысив 2 млрд швейцарских франков ($2,2 млрд). Основной рост поставок демонстрировали Великобритания (54,9%), США (31,8%) и Япония (23,5%). На крупнейшем мировом рынке роскоши, в Китае, поставки снизились на 27,6%. Значительный рост продаж как в денежном, так и в натуральном выражении демонстрировала продукция стоимостью больше 3 тыс. швейцарских франков (экспортная стоимость), в марте динамика год к году составила 15,8% и 13,9% соответственно. Рост поставок часов из среднего сегмента был на уровне марта 2021 года, а экспорт продукции более дешевого сегмента сократился.