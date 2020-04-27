«Северсталь» подала в суд на Росрезерв за задержку оплаты поставок

«Северсталь» Алексея Мордашова через суд потребовала от Росрезерва 5,9 млрд руб. за металлургическое сырье. Ранее Росрезерв выступал посредником при снабжении заводов Донбасса

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Северсталь» и ее дочерняя компания «Воркутауголь» подали три иска в Арбитражный суд Москвы почти на 6 млрд руб.

Все три — к ФГБУ «Резерв-Поставка» Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), на 1,6 млрд руб. и 3,2 млрд руб. от «Северстали» и на 1,1 млрд руб. от «Воркутаугля». Они зарегистрированы 22 апреля, следует из материалов суда. Иск «Воркутаугля» суд оставил без движения, поскольку «истец не представил документы, подтверждающие поставку товаров, список которых перечислен в расчете исковых требований». В материалах суда детали споров не раскрыты.

В «Северстали» пояснили, что иски касаются задержек оплаты по контрактам на поставку сырья. «Для нас это обычная практика — обращаться в суд, когда возникают такие задержки», — заявил представитель компании. «Северсталь» продолжает поставки Росрезерву, «соблюдая свою часть контрактных обязательств».

Посредник между российскими металлургами и Донбассом

Как сообщали ранее источники РБК, Росрезерв выступал посредником при поставках сырья на металлургические заводы ДНР и ЛНР. По данным РБК, в начале 2017 года правительство обсуждало с российскими компаниями варианты снабжения рудой и углем металлургических предприятий ДНР и ЛНР, оказавшихся в изоляции.