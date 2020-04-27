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«Северсталь» подала в суд на Росрезерв за задержку оплаты поставок

«Северсталь» Алексея Мордашова через суд потребовала от Росрезерва 5,9 млрд руб. за металлургическое сырье. Ранее Росрезерв выступал посредником при снабжении заводов Донбасса
Северсталь CHMF ₽870 +0,88% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«Северсталь» и ее дочерняя компания «Воркутауголь» подали три иска в Арбитражный суд Москвы почти на 6 млрд руб.

Все три — к ФГБУ «Резерв-Поставка» Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), на 1,6 млрд руб. и 3,2 млрд руб. от «Северстали» и на 1,1 млрд руб. от «Воркутаугля». Они зарегистрированы 22 апреля, следует из материалов суда. Иск «Воркутаугля» суд оставил без движения, поскольку «истец не представил документы, подтверждающие поставку товаров, список которых перечислен в расчете исковых требований». В материалах суда детали споров не раскрыты.

В «Северстали» пояснили, что иски касаются задержек оплаты по контрактам на поставку сырья. «Для нас это обычная практика — обращаться в суд, когда возникают такие задержки», — заявил представитель компании. «Северсталь» продолжает поставки Росрезерву, «соблюдая свою часть контрактных обязательств».

Посредник между российскими металлургами и Донбассом

Как сообщали ранее источники РБК, Росрезерв выступал посредником при поставках сырья на металлургические заводы ДНР и ЛНР. По данным РБК, в начале 2017 года правительство обсуждало с российскими компаниями варианты снабжения рудой и углем металлургических предприятий ДНР и ЛНР, оказавшихся в изоляции.

Тогда же Российские железные дороги предоставили 25-процентную скидку на перевозку железорудного сырья со станции Череповец-2 в Вологодской области (узловая для «Воркутаугля» и еще одной структуры «Северстали» — Череповецкого металлургического комбината) на станцию Успенская (Ростовская область), пограничную между Россией и ДНР, и со станции Костомукша-товарная (Карелия, пункт отгрузки для «Карельского окатыша» «Северстали») на станцию Лиски (Воронежская обл., расположена на реке Дон на границе с ДНР и ЛНР). Аналогичную скидку компания предоставила на перевозки каменного угля со станций Ерунаково, Обнорская, Междуреченск, Бардино, Мыски и Кийзак в Кемеровской области, с которых отгружает уголь кемеровский «Сибуглемет», который принадлежит ВЭБу и находится под управлением Evraz Романа Абрамовича и партнеров.

Источники РБК сообщили, что в схеме поставок был задействован Росрезерв, с которым компании и заключили контракты, они не работали с предприятиями непризнанных республик напрямую. Правительство на 2017 год выделяло Росрезерву 10 млрд руб. на финансирование расходов, связанных с восстановлением запасов государственного материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности.

По оценке руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, за 5,9 млрд руб., которые «Северсталь» и ее «дочка» требуют от Росрезерва, можно купить 140 тыс. т концентрата коксующегося угля и 1 млн т железорудного сырья. Он затруднился предположить, кто в России мог бы нуждаться в таких объемах. По мнению Худалова, закупка такого масштаба могла осуществляться для предприятий ДНР и ЛНР, с которыми компании не работают из-за риска санкций. Представитель «Северстали» подчеркнул, что компания и ее структуры не осуществляют поставки сырья в ЛНР и ДНР.

РБК направил запрос в Росрезерв.

В прошлом году аналогичные иски к ФГБУ «Резерв-Поставка» подали Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК), входящий в холдинг «Еврохим» Андрея Мельниченко, на 2,1 млрд руб. и «Сибуглемет», — суммарно на 481 млн руб. Рассмотрение исков обеих компаний суд перевел в закрытый режим. Разбирательство по иску «Сибуглемета» на 381 млн руб. продолжается, а «дочка» «Еврохима» отказалась от исковых требований к Росрезерву, следует из материалов суда. РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Еврохима».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Северсталь», Росрезерв, ДНР
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