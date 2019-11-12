Компании Мельниченко и ВЭБа подали в суд на Росрезерв

Компании Мельниченко и ВЭБа подали в суд на Росрезерв

«Еврохим» Андрея Мельниченко и «Сибуглемет», подконтрольный ВЭБу, через суд потребовали от Росрезерва расплатиться за поставленное ему металлургическое сырье. Ранее Росрезерв выступал посредником при снабжении заводов в ДНР и ЛНР

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Почему Росрезерву предъявили счет

Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК), входящий в холдинг «Еврохим» Андрея Мельниченко, направил иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 2,1 млрд руб. задолженности с ФГБУ «Резерв-Поставка» Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерва), следует из картотеки суда.

Иски к Росрезерву подал и кемеровский «Сибуглемет», который принадлежит ВЭБу и находится под управлением Evraz Романа Абрамовича и партнеров. 1 ноября угольная компания подала два иска к ФГБУ «Резерв-Поставка» суммарно на 481 млн руб. долга по оплате поставленного товара.

Представитель «Еврохима» заявил РБК, что Ковдорский ГОК связан с Росрезервом «давними коммерческими взаимоотношениями». В настоящее время стороны близки к урегулированию спора и ждут наступления даты рассмотрения дела судом для завершения формальных процедур, добавил он. Иск будет рассмотрен в следующий понедельник, 18 ноября. Представитель Evraz отказался от комментариев, РБК направил запрос в ВЭБ. В Росрезерве не ответили на момент публикации материала.