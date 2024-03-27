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Война санкций ,  
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В Германии предъявили обвинения по делу о продаже турбин Siemens в Крым

В Германии предъявили обвинения по делу о продаже газовых турбин Siemens в Крым
Сюжет
Война санкций
Прокуратура Германии признала виновными в обходе санкций пять человек — четырех немцев и гражданина Швейцарии, среди них сотрудник Siemens
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкие прокуроры предъявили обвинения четырем немцам и одному гражданину Швейцарии и Франции в нарушении санкций за помощь в экспорте газовых турбин Siemens в Крым, сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры.

Согласно заключению прокуратуры, пятеро обвиняемых помогали в экспорте турбин на сумму в $120 млн из Гамбурга в Санкт-Петербург, они знали, что их конечным пунктом назначения станет Крымский полуостров.

Представитель Siemens заявил Reuters, что компания продолжит поддерживать власти в их расследованиях. Один из подозреваемых все еще работает в компании, и все пятеро оспаривали обвинения, уточнили там.

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Фото:Nicolas Armer / Global Look Press

Впервые о том, что газовые турбины Siemens могут быть использованы при строительстве двух электростанций в Крыму в обход санкций, сообщили «Ведомости» в июне 2015 года. Спустя год, в августе 2016-го, информацию о готовящейся поставке турбин Siemens в Крым распространило агентство Reuters. Оно сообщило, что строящиеся на полуострове электростанции рассчитаны на установку именно этого оборудования.

В июле 2017 года Reuters сообщило, что, несмотря на контрактные обязательства, газовые турбины производства Siemens все же направлены в Крым для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт. Источники РБК, участвующие в реализации проекта тогда говорили, что установки были изготовлены на совместном предприятии Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге, а затем частично переделаны на заводах «Ростеха». «Степень модернизации настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя, это другой продукт», — отметил собеседник РБК, близкий к участнику проекта. В свою очередь представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявлял, что компания не поставляла турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия газовые турбины Siemens суд прокуратура обход санкций Швейцария Крым
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