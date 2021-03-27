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Умер глава одного из крупнейших туроператоров по Греции Борис Музенидис

В Москве скончался основатель одного из крупнейших туроператоров по Греции Mouzenidis Group Борис Музенидис. Он умер от остановки сердца, на прошлой неделе у Музенидиса обнаружили коронавирус
Борис Музенидис
Борис Музенидис (Фото: mouzenidisgreece / Facebook)

В Москве умер основатель и глава одного из крупнейших туроператоров по Греции Mouzenidis Group Борис Музенидис, сообщается на странице компании в Facebook. Информацию РБК подтвердил гендиректор Mouzenidis Travel Александр Цандекиди.

«Это только сегодня ночью произошло. Пока деталей нет. Сейчас занимаюсь как раз оформлением всех документов. Тело будет перевезено в Грецию, похороны будут там, ориентируемся на среду. Надеюсь, получится перед отправкой организовать какое-то прощание здесь, потому что в российском представительстве работало огромное количество сотрудников, которые до сих пор в это поверить не могут», — сказал РБК Цандекиди.

По словам Цандекиди, Музенидис скончался от остановки сердца после перенесенного коронавируса.

«Его госпитализировали вчера в обед. Заболел он ранее, в прошлую субботу подтвердился коронавирус. До вчерашнего дня было нормальное состояние», — пояснил он.

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По информации портала Money&tourism, Музенидис две недели назад приехал в Москву на международную туристическую выставку MITT, которая проходила с 16 по 18 марта. В России он почувствовал недомогание, однако от госпитализации отказался, поскольку симптомы коронавируса были легкими. Позже состояние Музенидиса ухудшилось, и вечером 26 марта его доставили в московскую больницу, где утром он скончался.

Mouzenidis Travel — ведущий туроператор по Греции, пишет Ассоциация туроператоров России. По ее данным, управляющая туроператором компания Mouzenidis Group представлена не только на курортах Греции, но и в 15 странах Европы и Азии, в том числе в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Грузии, Казахстане, Польше, Украине и на Кипре.

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