Умер глава одного из крупнейших туроператоров по Греции Борис Музенидис

В Москве скончался основатель одного из крупнейших туроператоров по Греции Mouzenidis Group Борис Музенидис. Он умер от остановки сердца, на прошлой неделе у Музенидиса обнаружили коронавирус

Борис Музенидис (Фото: mouzenidisgreece / Facebook)

В Москве умер основатель и глава одного из крупнейших туроператоров по Греции Mouzenidis Group Борис Музенидис, сообщается на странице компании в Facebook. Информацию РБК подтвердил гендиректор Mouzenidis Travel Александр Цандекиди.

«Это только сегодня ночью произошло. Пока деталей нет. Сейчас занимаюсь как раз оформлением всех документов. Тело будет перевезено в Грецию, похороны будут там, ориентируемся на среду. Надеюсь, получится перед отправкой организовать какое-то прощание здесь, потому что в российском представительстве работало огромное количество сотрудников, которые до сих пор в это поверить не могут», — сказал РБК Цандекиди.

По словам Цандекиди, Музенидис скончался от остановки сердца после перенесенного коронавируса.

«Его госпитализировали вчера в обед. Заболел он ранее, в прошлую субботу подтвердился коронавирус. До вчерашнего дня было нормальное состояние», — пояснил он.