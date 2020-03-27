Лукашенко заявил о нежелании Минска повторить «печальный опыт Москвы»

Так президент Белоруссии ответил на вопрос о застройке столицы страны жильем. Минск не хочет превращаться в Москву или Нью-Йорк, «где людей, как тараканов», заявил Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Даничев / Ria Novosti / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о застройке Минска жильем, заявил, что белорусская столица не хочет повторить «печальный опыт Москвы». Об этом сообщает БелТА.

Эта тема была поднята во время визита главы государства на предприятие «Белгипс». Как отмечает агентство, ранее оно располагалось в Минске на улице Козлова, однако в прошлом году переехало в новое место — агрогородок Гатово. На старом месте, как утверждается, «Белгипс» хочет построить жилой квартал, где арендные квартиры в том числе получат его сотрудники.

«Вы хотите там построить жилье? Подумаем», — заявил Лукашенко.

По его словам, компаний, которые желают застраивать жильем Минск, пруд пруди. При этом он подчеркнул, что в столице этот вопрос не является проблемным. «Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы», — сказал глава государства.