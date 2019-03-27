Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

Новым крупнейшим партнером KFC в России стал консорциум ВТБ, Marathon Group, арабского Al Nahdha Investment и других инвесторов, выяснил РБК. Теперь ему принадлежит почти четверть всех ресторанов сети в стране

Фото: Rogan Ward / Reuters

В ноябре 2018 года ВТБ и группа инвесторов, в том числе арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group, стали владельцами 100% ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс», следует из данных СПАРК. Это ООО — «самый крупный партнер компании Yum! Brands Russia & CIS, отвечающий за рост и развитие бренда KFC в России», следует из описания компании на портале hh.ru. Ранее это юридическое лицо не фигурировало в объявлениях для найма сотрудников.

«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ. Представитель Marathon Group также подтвердил, что инвестиционная группа является совладельцем компании — крупнейшего российского франчайзи KFC. На запрос РБК в Al Nahdha Investment на момент публикации не ответили.

Сделка по продаже «Интернэшнл Ресторант Брэндс» была закрыта 31 октября 2018 года, уточнила Ирина Гущина, представитель офиса Yum! Brands — владельца бренда KFC в России и СНГ. В сделку вошли 180 российских ресторанов KFC, которые ранее напрямую принадлежали Yum! Brands и были выделены в отдельную компанию. Продажа — часть глобальной стратегии материнской компании Yum! Brands по увеличению доли франчайзинговых ресторанов до 98% до конца 2018 финансового года, пояснила РБК Гущина.

Как устроена сделка и зачем она российскому банку, который уже является совладельцем прямого конкурента KFC — сети Burger King, разбирался РБК.