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У холдинга-владельца «ВымпелКома» сменился руководитель
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У холдинга-владельца «ВымпелКома» сменился руководитель
Бизнес, 09:54
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У холдинга-владельца «ВымпелКома» сменился руководитель
Должность главного исполнительного директора покинул Жан-Ив Шарлье. И.о. CEO назначена глава наблюдательного совета Урсула Бернс
Урсула Бернс (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Глава холдинга VEON (владеет 100% «ВымпелКома», оказывает в России услуги под брендом «Билайн») Жан-Ив Шарлье покидает свой пост. Об этом сообщила компания.

Шарлье занимал должность главного исполнительного директора в течение трех лет. О причинах его ухода не сообщается.

Исполняющей обязанности CEO назначена глава наблюдательного совета Урсула Бернс. В сообщении VEON отмечается, что компания будет искать нового исполнительного директора, после его назначения Бернс вернется к руководству набсоветом.

На время переходного периода функции операционного директора временно возьмет на себя Шелль Мортен Йонсен, глава крупнейших рынков холдинга. Он будет помогать Бернс с руководством компанией, отмечает VEON.

VEON Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) владеет активами в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Грузии, Армении, Таджикистане, Пакистане, Алжире и Бангладеш.

По итогам 2017 года общая выручка транснационального телекоммуникационного холдинга VEON составила $9,474 млрд (это на 6,6% выше, чем за аналогичный период 2016 года). Компания получила чистый убыток в $483 млн вместо $2,2 млрд чистой прибыли по результатам 2016 года.

Компания прогнозировала, что в текущем 2018 году выручка и EBITDA компании вырастут на единицы процентов органически (без учета сделок и колебаний курсов валют и сделок).

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: VEON , «ВымпелКом»
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