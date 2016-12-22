Олимпиада не привела к всплеску поездок россиян в Южную Корею

Олимпиада в Пхёнчхане не привела к значительному росту потока россиян в Южную Корею: он вырос лишь на 17,4%. Предыдущие летние Игры увеличили число поездок российских туристов в Рио-де-Жанейро в 2,4 раза

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В прошлом месяце Южную Корею, где с 9 по 25 февраля проходили зимние Олимпийские игры, посетили 20,9 тыс. россиян, на 17,4% больше, чем годом ранее, свидетельствует статистика ​Национальной организации туризма Кореи (НОТК). Большинство из них, 14,6 тыс. человек (рост на 26,5% год к году), приехали в страну с туристическими целями. Всего на долю россиян в феврале пришлось 2% въездного потока в Южную Корею.

Цифры по росту потока ниже тех, что показали некоторые страны, чьи сборные в отличие от российской официально выступали на Олимпиаде. Но по абсолютному числу въехавших Россия уступила лишь США. Из Швеции поток вырос на 86,4% (1,9 тыс. человек), из Австрии — на 76% (1,7 тыс.), из Нидерландов — на 63,8% (3,9 тыс. человек). Въездной поток из Норвегии вырос на 39,3% (1,7 тыс. человек), из Германии — на 28,4% (9,6 тыс.), из Великобритании и Франции — на 24,9% (10,3 и 7,3 тыс. человек соответственно). Из США в Южную Корею в феврале приехали 66 тыс. путешественников (на 25,3% больше, чем год назад), из Канады — 16,4 тыс. (на 40,7% больше). Самый значительный рост показала Швейцария, где расположена штаб-квартира Международного олимпийского комитета: въездной поток из этой страны увеличился на 154%, до 2,4 тыс. человек.

При этом эксперты утверждают, что рост въездного потока из России не связан с Олимпиадой в Пхёнчхане. Как поясняет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, Южная Корея — безвизовое направление, поэтому турпоток в эту страну растет каждый год, причем в основном за счет жителей Дальнего Востока.

Олимпиада не принесла российскому турбизнесу дополнительных прибылей, подтверждает Алексей Крылов, гендиректор туристического холдинга UTS Group (специализируется на деловых поездках и спортивном туризме). По его словам, в связи с Играми у компании было всего несколько десятков заказов: из европейской части России на Олимпиаду в основном поехали спортивные делегации, спонсоры и другие связанные с ее организацией и проведением специалисты, болельщиков практически не было. А увеличение потока на корейском направлении в феврале обеспечили жители Дальнего Востока и Сибири, для которых эта страна традиционное и близкое направление туризма, считает Крылов.

Во время летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года поток туристов из России в Бразилию вырос в 2,4 раза к августу предыдущего года, в абсолютных цифрах это 3,3 тыс. туристов. В абсолютном выражении поток на Олимпиаду в Пхёнчхан был значительно больше, но в то же время оказался ниже ожиданий. Накануне зимних Игр директор по маркетингу московского офиса НОТК Екатерина Лопухина сообщала РБК, что Олимпиаду в Пхёнчхане могут посетить 20 тыс. россиян. Достигнут ли этот показатель, в офисе московского представительства НОТК РБК не ответили.

За несколько месяцев до начала Олимпиады спрос на поездки в Южную Корею со стороны российских болельщиков был небольшой. ​Но в московском представительстве НОТК надеялись, что соревнования вызовут всплеск интереса к стране. Как сообщал РБК, за неделю до начала Игр в Пхёнчхане россияне купили более 30 тыс. билетов на соревнования (75% выделенной билетной квоты). Всего в рамках выделенной квоты российские болельщики могли купить 40 тыс. билетов, рассказывал Игорь Столяров, в прошлом старший вице-президент оргкомитета Игр в Сочи.

Российская сборная не принимала участия в XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, поскольку Международный олимпийский комитет дисквалифицировал ее из-за допингового скандала. Не заподозренные в допинге российские атлеты выступали на соревнованиях Олимпиады под нейтральным флагом. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.