Эксклюзив

Силовики задержали бывшего директора Владивостокского торгового порта

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Претензии правоохранителей касаются периода работы Николая Ермолаева на посту управляющего директора ВМТП, говорят источники РБК. Тот руководил портом с апреля 2023 по июль 2025 года
Николай Ермолаев
Николай Ермолаев (Фото: ВМТП)

Во Владивостоке задержали бывшего управляющего директора Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) Николая Ермолаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

«Прямо сейчас сотрудников порта вызвали на допрос. Им сообщили, что Ермолаев задержан», — сказал один из собеседников РБК.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено в июле прошлого года в отношении неустановленных лиц, а предполагаемое преступление относится к осени 2024 года, уточняют источники РБК.

Что известно об аресте бывших руководителей FESCO
Бизнес
Андрей Северилов

По словам последних, материалы дела касаются нарушений в период работы Ермолаева в ВМТП при реализации контракта со строительной компанией ООО «СК-Альянс». Руководство подрядной организации было допрошено в рамках предварительного следствия и, по утверждению собеседников РБК, дало показания на Ермолаева.

«В настоящее время не комментируем ход расследования уголовного дела в интересах следствия», — заявили РБК в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Телефон Ермолаева на момент написания материала был выключен. РБК направил запросы в FESCO и ВМТП.

Ермолаев занимал должность управляющего директора Владивостокского морского торгового порта с апреля 2023 по июль 2025 года. В прошлом сентябре FESCO сообщила о назначении на этот пост Ивана Радченко.

Ранее в качестве свидетеля по делу был допрошен бывший вице-президент транспортной группы FESCO по портовому дивизиону Павел Шалит. В разговоре с РБК он сообщил, что в период его работы в портовом дивизионе служба безопасности ВМТП выявила «факт мошеннических действий» между бывшим менеджментом и подрядчиками порта. По словам Шалита, после доклада о выявленных нарушениях он как куратор портового бизнеса принял «соответствующие меры», что в дальнейшем привело к возбуждению уголовного дела.

Бывший сотрудник службы безопасности ВМТП рассказал РБК, что в ходе его работы в порту был установлен факт мошеннических действий, совершенных осенью 2024 года при взаимодействии менеджмента с подрядной строительной компанией. По словам собеседника РБК, по итогам проведенной проверки в июле 2025-го было возбуждено уголовное дело. Часть причастных к нарушениям уволились, утверждает он, другие продолжают работать в порту.

Владивостокский морской торговый порт — крупнейший универсальный порт Дальнего Востока и ключевой актив группы FESCO. Располагает 15 причалами общей протяженностью более 3 км и обслуживает контейнерные, генеральные и навалочные грузы. По итогам 2024 года контейнерооборот составил около 879 тыс. TEU, общий грузооборот — порядка 13,4 млн т. За 11 месяцев 2025-го было обработано 729 тыс. TEU.

Группа FESCO до 2023 года принадлежала бизнесмену Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и еще нескольким юридическим и физическим лицам. В начале того же года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании акций группы в доход государства, а в ноябре контрольный пакет акций (92,5%) Дальневосточного морского пароходства (базовый актив FESCO) указом президента Владимира Путина был передан в уставный капитал госкорпорации «Росатом». Остальные акции находятся в свободном обращении.

