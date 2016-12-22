Компания Абрамовича назвала ущерб в случае срыва сделки по «Норникелю»

Если сделка между структурами Абрамовича и Потанина по продаже доли в «Норникеле» сорвется, ущерб для структуры Абрамовича может составить до $821 млн. Сторона Потанина оценивала свой возможный ущерб в $400 млн

Роман Абрамович (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Представитель компании Crispian Романа Абрамовича и его партнеров заявил в ходе заседания Высокого суда Лондона, что потенциальный ущерб от срыва сделки по продаже ее доли в «Норникеле» может составить от $271 млн до $821 млн, передает Reuters. Если компания не передаст долю Whiteleave (структура «Интерроса» Владимира Потанина), она может просто отказаться от сделки, подчеркнул представитель Crispian и попросил суд освободить ее от обязательства заморозить сделку.

С просьбой разрешить передачу 2% акций к суду также обратился юрист, представляющий интересы Whiteleave Потанина. Представитель Whiteleave заявил, что в этом случае компания не будет их перепродавать и не будет получать дивиденды до конца судебных разбирательств. Кроме того, она обязуется вернуть ценные бумаги Crispian, если суд примет решение в пользу UC Rusal Олега Дерипаски.

«Crispian была поставлена в невозможную позицию, при которой будет потеряна стоимость акций. Наши опасения не искусственные, они реальны. Размер возможных потерь — $271–821 млн», — цитирует выступление адвоката ТАСС. Агентство также сообщило, что в Whiteleave оценили потенциальные потери в $1 млн в неделю.

По словам юриста Crispian, Whiteleave решила купить 2-процентную долю в «Норникеле» на прошлой неделе и потребовала передать ей акции до 28 февраля. Доля Абрамовича и его партнеров в «Норникеле» — 6,3%, из них 4,2% принадлежит Crispian. Потанин предлагал купить 4-процентную долю у структуры Абрамовича за $1,5 млрд.

Изначально слушания по делу должны были пройти на следующей неделе, но суд решил начать их 27 февраля. 21 февраля «Интеррос» Потанина оценил возможный ущерб от срыва сделки по покупке акций «Норникеля» в $400 млн.

Структура Романа Абрамовича в начале этого года решила продать 4% «Норникеля» и, согласно соглашению акционеров, предложила выкупить пакет акций «Интерросу» Потанина и UC Rusal Дерипаски пропорционально их долям. Структура Дерипаски заявила, что продажа доли будет противоречить акционерному соглашению (эту позицию она отстаивает в Высоком суде Лондона). По данным «Ведомостей», демарш подконтрольной Дерипаске структуры связан с тем, что первое предложение было сделано фирме Потанина, а не компании, не связанной с акционерами «Норникеля».

UC Rusal планирует поднять на собрании акционеров вопрос о запуске механизма «русской рулетки», в соответствии с которой она может либо выкупить долю структуры Потанина, либо продать свою по более высокой цене.