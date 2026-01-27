Судостроительная корпорация сменит главу производителя минных тральщиков

ОСК в феврале назначит нового директора на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе. Вместо Владимира Середохо, контракт которого завершается 6 февраля, предприятие возглавит руководитель ЮЦСС Сергей Карачков

Руководство Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится в доверительном управлении банка ВТБ) в феврале сменит гендиректора Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ), рассказали РБК источники в судостроительной отрасли. Его контракт заканчивается 6 февраля, руководство ОСК не будет его продлять, о чем Владимира Середохо уведомили в конце 2025 года, отметил один из собеседников.

Предприятие возглавит Сергей Карачков, гендиректор АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (ЮЦСС, входит в ОСК, находится в городе Нариманов Астраханской области), рассказали четыре источника РБК. С ним в Санкт-Петербург переедет его команда заместителей, о чем Карачков объявил на одном из совещаний в конце прошлого года, утверждает один из собеседников. Карачков руководит ЮЦСС с марта 2024 года, он был назначен новым руководством корпорации после перехода ОСК под контроль банка ВТБ.

Владимир Середохо — один из старейших управленцев в судостроительной отрасли: по данным базы СПАРК, он возглавляет СНСЗ с ноября 2008 года, то есть директором предприятия он стал на следующий год после создания Объединенной судостроительной корпорации. Он руководил заводом при всех пяти главах ОСК — Романе Троценко, Андрее Дьячкове, Владимире Шмакове, Алексее Рахманове и Андрее Пучкове.

Собеседники РБК называют две причины непродления контракта Середохо. Первая — пенсионный возраст: в марте ему исполнится 67 лет. Вторая причина — политика ОСК по смене директоров, работавших на верфях при предыдущем директоре корпорации Алексее Рахманове.

В конце 2025 года должности первого заместителя гендиректора СНСЗ лишился Сергей Макеев, человек из команды Середохо, с ним не продлили контракт, рассказал один из источников РБК.

СНСЗ специализируется на противоминных кораблях, при Середохо предприятие освоило выпуск минных тральщиков из композитных материалов проекта 12700 «Александрит»: с момента закладки головного корабля серии «Александр Обухов» в 2011 году завод передал Военно-морскому флоту 9 из 15 заказанных кораблей этого типа. Верфь также строит небольшие прогулочные суда — пассажирские катамараны проекта 04580 и 04710. Последний раз СНСЗ раскрывал финансовые результаты в 2021 году, тогда его выручка составила 10,3 млрд руб., чистая прибыль — 424,7 млн руб.

В ОСК отказались комментировать кадровые вопросы.

Корпорация перешла в доверительное управление банка ВТБ летом 2023 года по решению правительства, поддержанного президентом Владимиром Путиным. В качестве причины называлась низкая финансовая эффективность корпорации, финансовые дыры, убыточные заказы. Бывшего гендиректора ОСК Алексея Рахманова тогда сменил Андрей Пучков, до этого назначения занимавший должность первого вице-президента банка ВТБ, курировавшего в том числе непрофильные активы. Совет директоров ОСК возглавил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В течение первого года после передачи ОСК банку новое руководство уже сменило руководителей Адмиралтейских верфей, Северной верфи, Красного Сормово, Балтийского завода.