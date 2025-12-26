 Перейти к основному контенту
0
Эксклюзив

Минфин объяснил задержку продажи активов бизнесмена Струкова

Сюжет
Радио РБК
Продажа конфискованного пакета акций «Южуралзолота» затягивается из-за сложной структуры группы. Помимо золотодобычи, активы включают угольные и сельскохозяйственные предприятия
Константин Струков
Константин Струков (Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / ТАСС)

Продажа перешедших в собственность государства акций горнодобывающей группы «Южуралзолото» (ЮГК) затянулась из-за сложной структуры активов компании. Об этом в интервью Радио РБК сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, при детальном анализе выяснилось, что помимо основного золотодобывающего бизнеса, в конгломерат входят «тяжелые активы, связанные с угледобычей», сельскохозяйственный бизнес и доли в винодельнях.

«Актив оказался намного сложнее. То есть мы все привыкли видеть вот эту публичную компанию, которая фактически представляет из себя золотой бизнес. При внимательном рассмотрении оказалось, что там есть большой конгломерат активов», — пояснил Моисеев.

Он отметил, что теоретически мог бы рассматриваться вариант продажи только золотодобывающего сегмента, однако в Минфине с этим не согласны. Моисеев подчеркнул, что предпочтительнее сначала полностью структурировать и оценить весь пакет, а затем продавать его единым лотом. В противном случае, как заявил замминистра, Росимуществу пришлось бы впоследствии «разбираться с неконтрольными пакетами в винодельнях, с которыми нет ни компетенции, ни возможности что-то делать». Среди изъятых активов по иску к Струкову — 51% крымской винодельческой компании «Сатера». До передачи долей в пользу государства они принадлежали бизнесмену Андрею Верзилину. Прокуратура считала Верзилина «доверенным лицом» Струкова. Под национализацию попали еще два актива Верзилина, которые занимаются выращиванием винограда: ООО «Виноградарь» и ООО «Виноградарь Плюс».

«Сатера» выпускает тихие, игристые, сухие и десертные вина. Компания основана в 2000 году в Бахчисарайском районе Крыма. Хозяйство является одним из крупнейших на полуострове, общая площадь ее виноградников составляет 164 га. В портфеле - вина под брендом Esse, а также выпускает премиальную линейку вин Kacha Valley.

Государство в лице Росимущества стало основным акционером ЮГК в июле 2025 года после того, как суд конфисковал по иску Генпрокуратуры доли основного акционера Константина Струкова и его окружения в доход государства. Основным акционером ЮГК ранее был челябинский предприниматель Струков, 22% принадлежали «ААА Управление капиталом», остальные 10,15% находились в свободном обращении.

Еще летом министр финансов Антон Силуанов заявлял, что конфискованные доли в ЮГК после перехода в собственность государства будут проданы новому собственнику. Он подчеркивал, что государство регулярно поступает так с объектами, полученными казной в результате работы правоохранительных органов. «Все, что приходит в собственность государства, все, естественно, переоценивается на предмет дальнейшего использования. Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового», — говорил Силуанов.

В октябре СМИ сообщали, что Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) является претендентом на покупку контрольного пакета акций.

